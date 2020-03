„Vasile Dîncu a avut o relație apropiată cu Florian Coldea și cu Liviu Dragnea. Este o realitate. Mi se pare normal ca Vasile Dîncu să-și dorească un post la Consiliul Național al PSD. Nu văd nicio incompatibilitate. Fără context este dificil să îi faci pe PSD-iști să-l accepte pe Vasile Dîncu. Nu e niciun secret că Vasile Dîncu a fost în sufrageria lui Oprea în 2009”, a spus Dan Andronic în emisiunea respectivă.

„Nu avem o legislație coerentă, nu avem instituții care să funcționeze. PSD-ul nu e un mare luptător cu sistemul. PSD e un partid destul de slab, cu oameni destul de slabi. PSD-ul nu-și găsește ritmul. Nu au avut o poziție publică pe problema poluării. PSD-ul nu e un partid bolnav, dar are lideri slabi. PSD-ul face la momentul actual doar politică pe centimetru pătrat, nu are ideologie”, a adăugat acesta referitor la situația din PSD .

Lupta politică pentru Primăria Capitalei

„Nu am nicio simpatie pentru Nicușor dan, dar uitându-mă pe sondaje, Gabriela Firea are o problemă în București. Alegerile din București vor fi un meci unu la unu. Firea va rămâne cu cei 34-35%, nu are de unde să mai ia voturi. Mișcarea lui Ludovic Orban de a-l pune pe Nicușor Dan a fost bună, dar nu va ajuta PNL-ul. Ar putea fi o reeeditare a Alianței DA sau chiar a CDR-ului. Nicușor Dan va rămâne sigur candidatul PNL și pentru că Ludovic Orban are nevoie de o victorie. O Gabriela Firea independentă ar putea obține mai multe voturi decât dacă ar candida din PSD”, a transmis ziarist legat de lupta politică de la Primăria Capitalei, analizând șansele Gabrielei Firea de a fi aleasă.

Acesta a atacat și problema Guvernului ce urmează să fie votat săptămâna viitoare. El vede și o reașezare a eșichierului politic, prin dispariția unor formațiuni politice mai mici.

„Dacă aș fi consultantul PSD-ului, i-aș încuraja să voteze Guvernul Cîțu. Mi-e greu să spun dacă PSD-ul ar fi avantajat de alegerile anticipate. Pur matematic văd PSD-ul și PNL-ul undeva la 35%, ca valoare de inventar, nu ca valoare absolută. PSD și PNL vor ieși din alegeri ca două blocuri mari. USR și PMP vor fi pe dreapta, ALDE va dispărea, UDMR-ul este etern. Victor Ponta este un om politic cu viitor”, a completat Dan Andronic.

Implicarea SRI în politică

Un alt subiect abordat de Dan Andronic a fost implicarea serviciilor secrete în politică.

„În momentul actual nu cred că se implică serviciile în politică. Au făcut un pas în spate, ca urmare a dezvăluirilor și scandalurilor care au apărut. Legea Siguranței Naționale e din 1991. Nu mai are legătură cu realitatea. SRI-ul nu a ascuns lucrul ăsta. Ei și-au întins puterea cât li s-a dat voie. E vina noastră dacă nu am citit rapoartele SRI-ului. Nu știu dacă aceste comisii parlamentare își fac sau nu treaba”, a conchis ziarist.

