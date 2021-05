Cutremure puternice în China. Ce magnitudine au avut seismele

Institutul american de geofizică anunța, printr-un mesaj pe Twitter, că un cutremur cu magnitudinea de 7,3 pe scara Richter a avut loc în provincia Qinghai din nord-estul Chinei. Acesta a avut loc la ora 13:48 UTC (ora locală 02:04), la o adâncime de 10 kilometri. Seismul a fost localizat la aproximativ 400 kilometri sud-vest de orașul Xining.

Institutul mai arată că a mai avut loc un cutremur, tot în China, cu o magnitudine de 6,1 pe scara Richter.

Two large earthquakes have occurred in China today. A M6.1 in south-central China near Dali @ 13:48 UTC & a M7.3 @ 18:04 UTC ~620 miles (1000 km) to the north-northeast in Southern Qinghai. Check https://t.co/zv9FuTbKci for a map of the latest local >M4.5 EQs. More 👇. https://t.co/hS62y4VIct

