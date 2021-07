Cutremur uriaș în Alaska: Există temeri că un tsunami distrugător va produce un dezastru natural! Valuri uriașe au fost raportate în largul coastei.

Oamenii au fost avertizați și se refugiază deja în zonele mai înalte, din afara orașelor.

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara în Peninsula Alaska, iar autoritățile au emis o alertă de tsunami în regiune.

Seismul s-a produs la ora locală 22:15 (06:15 GMT, joi), la o adâncime de 35 de kilometri, a transmis Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), potrivit CNN.

Centrul Național de Avertizare pentru Tsunami (NTWC) a emis o alertă de tsunami pentru regiunile sudice ale statului Alaska și zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass.

De asemenea, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a estimat magnitudinea cutremurului la 8 pe scara Richter, cu o adâncime de 10 kilometri.

După seismul puternic, au mai urmat cel puțin două replici, cu o magnitudine inițială de 6,2, respectiv 5,6 pe scara Richter, mai arată sursa citată.

Autoritățile din insula Kodiak au sfătuit populația să se mute pe un alt teren mai înalt. „Pe baza tuturor datelor disponibile, este posibil ca un tsunami să fi fost generat de acest cutremur.

Acesta ar putea fi distructiv pentru zonele de coastă chiar departe de epicentrul”, a transmis Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific (PTWC), relatează USA Today.

Au fost raportate valuri înalte de aproximativ 13 m, la 300 de mile de coasta Peninsulei Alaska.

Este considerat a fi cel mai puternic seism în trei ani. Populația din orașul Kodiak și-a părăsit deja locuințele, pentru a refugia în grabă, de teama unor valuri ucigașe.

