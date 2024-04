Un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc în Taiwan, relatează agenția japoneză de meteorologie.

Aceasta mai spune că seismul a avu loc la o adâncime mică. Asta înseamnă că seismul poate provoca pagube considerabile.

În același timp, Institutul american de geologie USGS spune că acest cutremur a avut o magnitudine de moment la 7,4 grade pe scara Richter. Potrivit americanilor, adâncimea cutremurului a fost de 34,8 km.

US Geological Survey a mai precizat că epicentrul s-a situat la 18 kilometri de Hualien, un oraș din Taipei.

Autoritățile meteorologice centrale din Taiwan au raportat că intensitatea seismului a fost de 7,2 și a avut loc miercuri dimineața în Taipei, metropola Taiwanului.

Seismul puternic a cauzat întreruperi de curent în diverse zone ale capitalei, conform declarațiilor unui martor citat de Reuters.

Imaginile difuzate la televizor au evidențiat clădiri din municipiul Hualien, localizat în partea de est a Taiwanului, în timp ce acestea au fost puternic afectate de mișcările seismice. Seismul a avut loc în jurul orei locale 8:00 (3:00, ora României).

