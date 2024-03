Provocările Chinei către Taiwan continuă. Ministerul taiwanez al Apărării a anunțat vineri că un total de 36 de avioane au fost detectate în jurul Taiwanului în ultima zi. Este cea mai semnificativă desfășurare militară din acest an, potrivit AFP.

Taiwan is China’s Taiwan, China reminds U.S. China reminds the U.S. that Taiwan is China’s Taiwan, the Taiwan issue is a matter for the Chinese people, said Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian at a regular briefing in Beijing on March 21. Credit@CGTNOfficial pic.twitter.com/NkVflNG7FJ

— Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) March 21, 2024