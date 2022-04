După demisia sa de la conducerea USR în februarie 2022, Dacian Cioloș se pare că intenționează să lanseze un nou partid politic. Surse apropiate fostului lider USR au declarat că acesta încearcă să convingă foști parlamentari PLUS să-l urmeze, transmite G4Media.ro.

Contactat de sursa citată, Dacian Cioloș a evitat să dea detalii despre acest subiect.

Cu toate acestea, demersul de a atrage foști parlamentari PLUS nu are prea mare succes, pentru că doar câțiva din cei 20 ar fi decis să-l urmeze. Conducerea USR a aflat de planurile europarlamentarului și ar fi avut discuții cu liderii de filiale proveniți din PLUS.

Declarațiile lui Cioloș după demisia de la conducerea USR

Amintim că, Dacian Cioloș a decis să demisioneze de la conducerea USR la data de 7 februarie 2022, menţionând că nu ia în calcul o nouă candidatură la următorul congres al partidului.

„Am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am candidat pentru preşedinţia partidului a fost să contribui la modernizarea partidului – de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune – şi pentru ca acest lucru să se întâmple aveam nevoie şi de susţinerea şi de complicitatea Biroului Naţional.

Credinţa mea este că USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremism. (…) Nu mai candidez la funcţia de preşedinte. Nu are niciun sens”, a arătat Cioloş, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute atunci la sediul partidului.

Proiectul său de reformare a partidului n-a avut succes

Cioloş a reamintit că înaintea Congresului USR din 2021 i-a propus lui Dan Barna să nu candideze nici unul dintre ei la şefia partidului, pentru a crea condiţiile unei “regenerări” în formaţiune.

Pe de altă parte, Cioloş a declarat că s-a confruntat în repetate rânduri cu un vot de 11 – 14 în Biroul Naţional, aspect care a indicat o falie în partid. El a menţionat că prin proiectul pe care l-a propus Biroului Permanent a susţinut o deschidere a partidului faţă de mediul de afaceri şi societatea civilă.

Dacian Cioloș a lansat Platforma România 100 în decembrie 2017, iar trei luni mai târziu a pus bazele Mișcării România Împreună, dar din cauza tergiversărilor din justiție proiectul a fost abandonat. În decembrie 2018 acesta a lansat la Cluj partidul PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate).