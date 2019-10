Nora Dincă a demisionat de la Realitatea TV. Ea a explicat de ce a ales să facă acest gest.

”Am mers împreună 16 din cei 18 ani ai ei. 16 ani din viața mea. Știam că va veni și ziua asta. Cu toată obida irosirilor personale, am iubit acest loc, am crezut mereu in el. Obișnuiam să spun că voi stinge lumina.

În ultima vreme, m-am temut să nu ajungă complet incompatibilă cu tot ceea ce sunt și să trebuiască să o părăsesc -mă strepezesc finalurile care nu lasă loc de nicio poezie. Am scăpat de grija asta.

Mâine nu voi fi acolo să sting lumina și să închei frumos poezia, pentru că sunt țintuită la pat. Dar o lumină se va stinge mâine în mine, indiferent ce va urma -Realitatea tv a fost de atâtea ori pasărea Phoenix, mi-e greu să cred că totul se termină aici și așa”, a transmis Nora Dincă.

