Decizie șoc la McDonald’s! În urmă cu câteva ore s-a anunțat plecarea directorul său general Steve Easterbrook. Motivul: acesta a comis o eroare de judecată prin începerea, recent, a unei „relaţii consimţite” cu o persoană angajată în cadrul companiei, informează AFP.

McDonald’s nu a dezvăluit numele persoanei cu care Steve Easterbrook are o relaţie.

Steve Easterbrook a fost imediat înlocuit cu Chris Kempczinski, care se ocupa până în prezent de activitatea McDonald’s în SUA.

„Chris preia frâiele acestei mari companii într-un moment în care performanţa sa este solidă şi susţinută, iar consiliul are toată încrederea că el este cel mai în măsură să definească viziunea şi să ghideze strategia care să permită companiei să îşi continue succesul”, a comentat preşedintele consiliului de administraţie Enrique Hernandez Jr., citat în comunicatul de presă.

Easterbrook a preluat funcţia de director general al gigantului McDonald’s în 2015.

Sub conducerea sa, acţiunile McDonald’s pe Wall Street s-au dublat, iar profitul net al companiei a crescut de la an la an.

