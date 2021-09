Guvernul va avea o şedinţă vineri, de la ora 16.00, iar pe ordinea de zi a întrunirii ar putea fi inclus şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind programul de investiţii „Anghel Saligny”, transmis surse guvernamentale, pentru News.ro. Mai mult, miniştrii USR PLUS nu vor participa la întrunirea Guvernului, ci doar la şedinţa coaliţiei de la ora 18.00.

Florin Cîțu a pierdut susținerea USR PLUS, dar merge mai departe cu OUG pentru PNDL 3

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, spune că premierul Florin Cîţu a pierdut susţinerea formaţiunii şi a transmis că au fost deja discuţii cu AUR pentru depunerea unei moţiuni de cenzură. Mărul discordiei este demiterea ministrului Justiţiei Stelian Ion şi preluarea interimară a portofoliului de către Lucian Bode.

Totuși, miniștrii USR PLUS spun că nu vor demisiona deoarece astfel premierul Florin Cîțu primește și mai multă putere în Guvern.

„Toate variantele sunt pe masa, însă cred că în momentul acesta e foarte periculos să îl lăsăm pe Florin Cîţu cu toată puterea pe mână, pentru că nu ştie să o folosească. A folosit-o abuziv, a presat miniştri să îi avizeze o OUG care nu are absolut nicio urgenţă. Vrem dezvoltare, dar vrem să nu mai repetăm greşelile trecutului. Nu vrem să deschidem o cutie a Pandorei şi să repetăm greşelile din PNDL 1 şi PNDL 2. Orice discuţie în coaliţie începe de la demisia premierului Florin Cîţu şi apoi discutăm orice”, a transmis Moşteanu.

Liga Aleşilor Locali ai PNL, condusă de Gheorghe Flutur, transmitea joi că a hotărât că Programul Naţional de Investiţii (PNI) „Anghel Saligny” şi demersurile premierului Florin Cîţu drept demersuri pragmatice care ţin cont de realităţi, argumentând că 43% din localităţi au reţele de canalizare, doar 69% au apă potabilă şi doar 31% sunt racordate la reţelele de gaz.

Dan Barna a răbufnit în timpul conferinței de presă

Vicepremierul Dan Barna a venit alături de Stelian Ion, în momentul în care acesta a predat mandatul de ministru al Justiției. Liderul USR PLUS a reluat acuzațiile la adresa lui Florin Cîțu și a vorbit despre un „efort supraomenesc” făcut de Stelian Ion.

„Am venit astăzi aici pentru a fi alături de colegul și prietenul meu ministrul Justiției, Stelian Ion, la încheierea intempestivă a unui mandat în care nu a făcut altceva decât să transforme în realitate angajamentele coaliției pe partea de justiție. Ceea ce am văzut ieri, argumentele ridicole ale premierului, conform cărora Stelian Ion nu ar fi desființat Secția Specială, că e vinovat că nu a dat un aviz pe un document care nu ajunsese la MJ arată că actual cabinet nu mai poate să continue. Aseară a și fost o decizie în unanimitate a Biroului Național al USR PLUS conform căreia premierul Florin Cîțu nu mai are sprijin. Este o decizie ireversibilă.

În acest moment adunăm semnăturile, în zilele următoare vom depune moțiune de cenzură. Această coaliție de guvernare poate să continue și ne așteptăm ca partenerii de la PNL să propună un om serios, competent, care să aibă proprietatea propriului cuvânt. Dacă nu, avem acest instrument al moșiunii de cenzură. Guvernul nu mai are susținerea majorității parlamentare. Am vrut să fiu azi alături de Stelian Ion pentru a-i mulțumi pentru efortul supraomenesc pe care l-a făcut, sub o presiune extraordinară, mai multe luni de zile. A reușit să rămână vertical, să păstreze acele principii legate de independența justiției. Am văzut cât de greu e să îndrepți lucrurile în justiție. Plecăm cu fruntea sus”, a transmis Dan Barna.

Anunțul fostului ministrul al Justiției, Stelian Ion

Fostul ministru Stelian Ion a participat de asemenea joi la o conferință de presă, după ce a fost revocat din funcția de ministru al Justiției. Mai mult, președintele Iohannis și-a dat deja acordul astăzi cu privire la această măsură luată de Cîțu încă de aseară.

„Dacă nu suntem foarte atenți la aceste lucruri, putem vorbi de un pericol la adresa independenței justiției. Vom fi în continuare la fel de atenți, cu toate pârghiile, vom merge mai departe pentru îndeplinirea proiectelor pe care ni le am propus. Sunt două lucruri care au dus la remanierea mea. Unul ar fi cel legat de numirea procurorilor de rang înalt. Mia sunt și altele, numirea pe judecător la CEDO, numirea de șefi de penitenciare. Am văzut că, în trecut, unele deciizii neinspirate, care au nesocotit rapoartele MCV, au dus la numirea unor persoane nepotrivite, s-au închis unele dosare, s-a ajuns la o pată pe obrajul justiției. Eu cred că o parte a colegilor din PNL își doresc să refacă USL. Își doresc o colaborare cu PSD decât o colaborare loială cu noi, cu USR PLUS”, a spus Stelian Ion, deja fostul ministrul al Justiției.

De ce nu demisionează miniștrii USR PLUS

USR PLUS vine cu clarificări privind motivul real pentru care au ales varianta unei moțiuni de cenzură împotriva lui Florin Cîțu și nu demisia miniștrilor din alianță. Conform unui comunicat de presă, USR PLUS susține că dacă miniștrii lor și-ar da demisia, premierul Cîțu ar rămâne în continuare la Palatul Victoria.

„Va putea numi miniștri interimari de la PNL și va trece toate măsurile nocive pe care nu a putut până acum să le treacă pentru că miniștrii noștri l-au oprit. De la adoptarea PNDL 3, un OUG cu grave probleme de constituționalitate și legalitate, până la procesul de selecție al procurorilor șefi la DIICOT și DNA”, susțin aceștia.

Membri USR PLUS precizează că premierul Cîțu a forțat adoptarea PNDL 3, un program prin care sunt dați 50 de miliarde către primari și președinți de consilii județene, fără criterii clare, fără transparență, fără garanția că acești bani publici chiar ajung la comunitățile locale și nu în buzunarele baronilor locali. PNDL 3 nu avea nici acordul prealabil al Coaliției și nici nu îndeplinea condițiile minimale de responsabilitate.

„Din aceste motive, USR PLUS nu susține acest program. Premierul Cîțu știa acest lucru. A ignorat cu bună știință propunerile noastre de a îmbunătăți programul. A ales în schimb să-l amenințe pe Stelian Ion, ministrul Justiției, că îl dă afară dacă nu avizează programul – avizul Ministerului Justiției este obligatoriu. Stelian Ion i-a explicat că programul are numeroase probleme de legalitate, dar premierul Cîțu nu a vrut să asculte și l-a demis pe Stelian Ion, la fel cum a făcut-o și în cazul lui Vlad Voiculescu, fără consultarea noastră sau a celorlalte partide din Coaliție”, potrivit sursei citate.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin