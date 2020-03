Cutremur în fotbal! Coronavirusul paralizează EURO 2020

Federația norvegiană a anunțat că UEFA a luat decizia de a amână până în vara anului 2021 desfășurarea Campionatului European de Fotbal, în contextul pademiei de coronavirus, relatează BBC.

Se pare că decizia a fost luată în urma unei videoconferințe la care au participat toți președinții celor 55 de federații naționale europene, un reprezentant al sindicatului jucătorilor, FIFPRO, precum și conducerile European Club Association și The European Leagues.

