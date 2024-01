România, patru meciuri amicale înainte de Euro 2024

FRF a stabilit meciurile amicale ale României înainte de Euro 2024. Ei bine, Tricolorii vor disputa patru meciuri amicale, arată calendarul oficial publicat de Federația Română de Fotbal.

În luna martie, România va întâlni Irlanda și Columbia. Prima partidă va avea loc pe 22 martie, iar cea de-a doua pe 26 martie, pe Civitas Metropolitano, stadionul lui Atletico Madrid.

Potrivit FRF, ultimele două meciuri amicale înainte de Euro 2024 vor avea loc în luna iunie. Pe 4 iunie, Tricolorii vor juca împotriva Bulgariei. Apoi, pe 8 iunie, România va întâlni Liechtenstein. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Steaua din București.

Oraşul Würzburg, gazda Tricolorilor pe durata EURO 2024

Centrul de pregătire de la Würzburg, situat la 115 de kilometri de Frankfurt, 270 de kilometri de München și 300 de kilometri de Köln, va fi locul în care echipa de fotbal a României își va desfășura antrenamentele pe durata Campionatului European.

La EURO 2024, România va face parte din Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B.

Echipa condusă de Edi Iordănescu va avea următorul program la turneul final:

17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, ora 16:00);

22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, ora 22:00);

26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, ora 19:00).

Care va fi componența grupelor la Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția;

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia;

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia;

Grupa D: Franța, Austria, Țările de Jos, câștigător play-off A;

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, câștigător play-off B;

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, câștigător play-off C;

Play-off A (semifinale): Țara Galilor – Finlanda, Polonia – Estonia.

Play-off B (semifinale): Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda.

Play-off C (semifinale): Georgia – Luxemburg, Grecia – Kazahstan.

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.

Cu aproape cinci luni înainte de debutul EURO 2024, două echipe sunt considerate favorite de către casele de pariuri. Este vorba despre Anglia, finalista competiției precedente europene, și Franța, vicecampioana mondială din 2022.

Anglia are o cotă de 4.50, în timp ce Franța are o cotă de 5.00. Sub acestea, se află Germania (7.00), Portugalia (8.80) și Spania (9.00), conform informațiilor furnizate de site-urile specializate în pariuri.