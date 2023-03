BNR a anunțat că Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut din nou și a ajuns la aproape 6%.

IRCC, dobânda de referință pentru credite noi, a urcat la 5,98%, de la 5,71%, potrivit indicelui publicat trimestrial de BNR, marcând un avans de 0,27 puncte procentuale în T4/2022 față de T3/2022.

Pentru T2/2022 vs T1/2022, saltul a fost de 1,41 puncte procentuale, de la 2,65% la 4,06%.

Indicele IRCC este calculat ca medie zilnică pe baza dobânzilor aferente tu­turor tranzacțiilor inter­ban­care.

Diferența între ROBOR și dobânda la tranzacțiile interbancare, pe baza cărora se calculează indicele IRCC constă în faptul că ROBOR este o medie aritmetică a dobânzilor afișate de bănci pe când IRCC este o medie ponderată a tranzacțiilor.

IRCC reflectă situațiile din piața bancară

IRCC a fost introdus în luna mai a anului 2019 pentru a reflecta mai bine situațiile de pe piața bancară.

Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă se vor scumpi începând de vineri, odată cu majorarea IRCC-ului. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor este estimat că va ajunge la valoare de 5,98% (pe baza datelor din T4/2022).

În acest context, întrebarea firească este dacă ne putem aștepta ca rata ROBOR la 3 luni să depășească IRCC. Ciprian Dascălu, economistul șef BCR, spune că acest scenariu este posibil în unele condiții.

IRCC mai mare decât ROBOR, un scenariu posibil

„Pe parcursul anului trecut, dar și la începutul anului acesta, am asistat la o serie de majorări a indicelui care intră în componența creditelor cu dobândă variabilă. Aceste scumpiri ale creditelor sunt corelate cu creșterea dobânzii cheie de către Banca Centrală a României, instrumentul pe care îl folosește aceasta pentru a lupta cu inflația ridicată.

Pentru cei care nu au trecut încă la IRCC, păstrându-și creditul legat la rata ROBOR, următoarele decizii ale BNR-ului ar putea fi în avantajul lor. Conform economistului șef al BCR, în cazul în care BNR ar scădea agresiv dobânda cheie, am putea avea situații în care să vedem un IRCC mai mare decât ROBOR-ul.

Pot fi situații în care, dobânzile calculate zilnic în piață, cum este ROBOR-ul la trei luni, să fie sub IRCC, care are o întârziere a calculului. În cazul în care vom avea scăderi rapide de rate ale dobânzii cheie, pe parcursul acestui decalaj, ne putem întâlni cu o perioadă scurtă, de până la două trimestre, când putem avea valoare ROBOR sub IRCC”, a declarat Ciprian Dascălu.