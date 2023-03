Banca Națională a României (BNR) a transmis ultimele date despre cotațiile valutare. În jurul orei 13, au fost publicate ultimele informații privind cotațiile valutare, astfel încât toți românii să poată afla cât valorează un euro, un dolar american, o liră sterlină, un franc elvețian sau un gram de aur.

Curs valutar joi, 16 martie

Moneda euro a înregistrat joi, 16 martie, un curs de referință de 4.9190 lei, cu 0.0017 lei mai mic decât miercuri, 15 martie (4.9207 lei).

Dolarul american valorează astăzi 4.6371 lei, cu 0.0113 lei mai mult decât în ziua precedentă (4.6258 lei).

Francul elvețian a înregistrat joi, 16 martie, un curs de referință de 4.9881 lei, fiind cu 0.0417 lei mai mic decât miercuri (5.0298 lei).

Lira sterlină valorează astăzi 5.5860 lei, cu 0.0006 lei puțin decât miercuri, 15 martie (5.5866 lei).

Gramul de aur costă astăzi 286.4989 lei.

Cotațiile ROBOR pentru joi, 16 martie

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a crescut la 6,89%, față de 6,88%, valoarea înregistrată miercuri, 15 martie.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a rămas constant, la 7,22%, aceeași valoare înregistrată și în ziua precedentă.

Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, a rămas constant, la 7,58%, valoarea înregistrată și miercuri, 15 martie.

Vineri, indicele ROBOR a scăzut la 6,91% pe an

Vă amintim că, vinerea trecută, indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,91% pe an, de la 6,93% pe an, în şedinţa precedentă. La începutul anului 2022, indicele ROBOR la trei luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%. Indicele ROBOR la șase luni a coborât la 7,26%, de la 7,28% anterior, iar indicele ROBOR la 12 luni a coborât 7,62%, de la 7,64% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,71% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 4,06%.

În mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.