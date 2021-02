Curs valutar 3 februarie. BNR a anunțat la ce valoare a ajuns euro

Potrivit datelor publicate de BNR, euro a scăzut miercuri cu 0.05%, ajungând la valoarea de 4.8713 lei.

Dolarul american pe de altă parte a crescut cu 0.12%, ajungând la valoarea de 4.0532 lei.

Lira sterlină pe de altă parte a scăzut ajungând la valoarea de 5,5277 lei.

Francul elvețian s-a depreciat și el miercuri ajungând la valoarea de 4,5075 lei.

Prețul gramului de aur este de 239,0585 lei.

Ce s-a întâmplat cu Indicele ROBOR

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut miercuri de la 1,54% la 1,53%, arată datele publicate de BNR.

De cealaltă parte însă, Indicele ROBOR la 6 s-a menţinut la 1,63%.

Trebuie menționat faptul că, pe data de 15 ianuarie, consiliul de administraţie al BNR s-a întrunit și a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 18 ianuarie 2021, reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an, de la 1% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an de la 2% pe an.

De asemenea, BNR a mai decis păstrarea nemodificată a ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă.

Valoarea IRCC, aferentă perioadei ianuarie-martie 2021, este de 1,88%, în declin de la nivelul de 2,17% în rimestrul patru al anului 2020.

Reducerea de 0,29 puncte procentuale se aplică împrumuturilor acordate populaţiei după luna mai a anului 2019, data la care a fost înlocuit ROBOR în contracte.