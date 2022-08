Anghel Damian a ales de această dată să se ocupe doar de producție și de scenariu, astfel încât fanii săi nu îl vor vedea deloc pe micile ecrane. Acesta a declarat că este suficientă muncă pentru scenariu și pentru producție și că a preferat să se ocupe doar de aceste aspecte.

„De data aceasta sunt producător, regizor şi scenarist. Pentru că munca de regie, scenariu şi producţie este o muncă extrem de complexă şi simt că dacă aş fi şi actor m-aş deturna de la ceea ce ar trebui să fac în momentul ăsta, ca să ţin echilibrul acestui proiect care are atâtea ingrediente. În plus, am ajuns în momentul în care găsesc foarte mari satisfacţii în munca de regie şi producție”, a spus Anghel Damian pentru click.ro.

Referitor la actuala sa iubită, Theo Rose, dar și la fosta sa parteneră de viață, Lia Bugnar, Anghel Damian susține că ambele sunt implicate în serialul ”Clanul”, însă doar Theo Rose va fi văzută pe micile ecrane. De cealaltă parte, Lia Bugnar este scenarist al serialului.

Lia Bugnar se ocupă de scenariul pentru serialul ”Clanul”

„Da, este scenarist al serialului şi nu o veţi vedea în vreun rol. În acest fel îţi dedici existenţa acestui proiect altfel decât dacă ai juca în el. Atunci când eşti actor într-un proiect tendinţa de a fi subiectiv ar fi mult mai mare, fiind obligat să gândeşti prin prisma personajului tău. Când eşti scenarist şi regizor trebuie să ţii partea tuturor şi este o muncă care e conflictuală şi am avut experienţa asta la serialul „Vlad”, a adăugat el.

Anghel Damian susține că deși îi face plăcere să fie producător și regizor, scena îi lipsește destul de mult, însă consideră că are suficient timp să mai joace. Totodată, el susține că vor apărea și roluri potrivite pentru el.

Cei care vor însă să îl vadă vor putea face acest lucru la teatru, a mai spus actorul. „Ba da, însă vor veni destule roluri, sunt destul de tânăr, aşa că voi mai avea timp să joc. Cred că ce e al meu e pus deoparte şi dacă vor fi roluri episodice şi mă potrivesc voi juca şi eu.

Să mă distribui într-un serial pe care îl şi fac nu mi se pare o performanţă în sine. Voi rămâne activ în teatru, aşa că mă pot vedea acolo’, a mai transmis actorul.

Anghel Damian a condus castingul pentru serialul ”Clanul”

În ceea ce privește alegerile actorilor pentru serialul ”Clanul”, Anghel Damian susține că a avut un cuvânt mare de spus, mai exact, el a condus castingul.

Totodată, acesta a mai adăugat că pe derularea poveștii vor mai apărea și alți actori, iar filmările continuă și în aceste momente. În același timp, actorul le-a promis telespectatorilor că vor vedea secvențe de acțiune, dar și de comedie în serial.

„Da, ca regizor şi producător am fost delegat să conduc castingul. Vor mai apărea şi alţi actori în derularea poveştii. Este foarte bine. Am trecut de jumătatea filmărilor. Echipa e foarte în armonie, suntem la foc continuu. În toată agitaţia asta am ajuns să fim un mecanism foarte funcţional şi o familie care se iubeşte şi se acceptă.

Avem parte de secvenţe de acţiune, avem actori puşi pe glume mai tot timpul. Codin (Maticiuc, n.r.) este tot timpul în centrul peripeţiilor. Acum pregătim un material cu momentele de cascadorii care au eşuat şi au devenit caraghioase. Am filmat o secvenţă de botez cu Dan Bursuc şi cu arabii undeva în Bragadiru, care a fost foarte spectaculoasă, iar lumea s-a strâns acolo în jurul lui George Mihăiţă, credeau că e un botez real’, a mai dezvăluit iubitul lui Theo Rose, pentru click.ro.