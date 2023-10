Celebra cântăreață de muzică populară Maria Dragomiroiu a decis să-și tundă părul și a dezvăluit un secret inedit legat de îngrijirea podoabei sale capilare. Artista, cunoscută pentru naturalețea ei și pentru faptul că preferă soluțiile naturale, s-a lăsat însă pe mâna unei prietene din Austria pentru a-și reinventa look-ul.

Artista este extrem de activă pe rețelele de socializare, având conturi pe platformele de socializare, unde interacționează cu fanii și împărtășește momente din viața sa. Recent, cântăreața a decis să împărtășească cu lumea întreagă și faptul că s-a tuns, ceea ce a stârnit un val de reacții din partea admiratorilor săi.

„Eu am venit aici la un loc special, ceva unic, să îmi tai, din nou, părul. Suntem în Austria, la prietena mea, Zoica, este o zi superbă de toamnă”, spune vedeta.

Maria Dragomiroiu a dezvăluit că face un gest mai puțin obișnuit. Ea a spus că îi place să-și tocească părul tăiat și să-l arunce în iarbă. Acest gest, spune artista, are o semnificație profundă pentru ea.

Maria Dragomiroiu este cunoscută pentru părul său lung, care a devenit practic o trăsătură caracteristică. Într-un interviu ea spunea că preferă să se ocupe singură de părul său și că nu a apelat niciodată la saloane de înfrumusețare.

Interpreta de muzică populară a dezvăluit că părul ei lung necesită o îngrijire specială, iar metodele folosite de ea sunt, de asemenea, naturale. Pentru mulți ani, a spălat părul cu săpun făcut în casă și a aplicat un tratament format din ou, ulei de ricin și ulei de măsline, amestecate și aplicate pe păr.

„Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata.

Odată, acum mai mult de 15 ani, într-o emisiune a Mihaelei Rădulescu, am spus că atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă, şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr. Asta am făcut acum 15-20 de ani.

Acum nu mai e aşa pentru că nu puteam să merg cu săpunul de casă peste tot pe unde am fost prin lumea asta mare, că nu puteam să trec de vamă, aş fi avut probleme, dar nu mi-a mai trebuit. Părul s-a redresat”, povestea Maria Dragomiroiu pentru Click!.