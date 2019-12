INTERVIU Constantin Bratu – Public Affairs & Communication Manager

Cât de importantă este dezvoltarea sustenabilă pentru Coca-Cola și cum se integrează ea în întreaga filosofie a business-ului?

Când vorbim despre dezvoltare sustenabilă, vorbim despre însăși filozofia de business a Coca-Cola. Suntem o companie care produce băuturi pentru oameni din întreaga lume, dar știm că a face băuturi nu este suficient. Contează și cum o facem, cum continuăm să dezvoltăm acest business într-un mod responsabil, cu grijă față de mediu, față de comunitățile în care ne aflaăm. La rândul nostru, vrem să avem un impact pozitiv în lume. Prin activitatea noastră și prin proiectele pe care le susținem, ne propunem să facem ceea ce este corect și în beneficiul societății, chiar dacă asta înseamnă să evităm drumul cel mai scurt, calea cel mai ușor de parcurs. Poate suna neobișnuit din partea unei companii, însă grija față de mediul înconjurător și resursele naturii, grija față de oamenii și etica business-ului în general au devenit elemente absolut esențiale pentru o dezvoltare responsabilă și sustenabilă– iar noi suntem conștienți de asta zi de zi.

Care au fost obiectivele Coca-Cola în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și ce își propune compania să realizeze în anii care urmează?

Facem eforturi permanente pentru a ne reduce impactul asupra mediului: fie că vorbim de consumul de resurse sau de gestionarea ambalajelor – iar angajamentele noastre vizează în principal aceste două direcții.

Ca multe alte produse alimentare, băuturile noastre ajung la consumatori în ambalaje din diverse materiale și în diverse forme. Ambalajele au fost gândite ca soluții: pentru siguranța alimentelor, pentru evitarea risipei sau a contaminării. Ele devin o problemă când, după ce ne-au fost de folos, ajung în oceane sau oriunde altundeva decât la stațiile de reciclare. Soluția pentru ambalaje este să le întoarcem în economia circulară. Viziunea Coca-Cola poate părea ambițioasă, dar e cât se poate de realistă: O lume fără deșeuri. În centrul ei stă un angajament: ca până în 2030 să sprijinim colectarea și reciclarea aceleiași cantități de ambalaje pe care o punem pe piață. Suntem foarte activi în zona aceasta și în România, unde ne îndeplinim țintele de colectare impuse de legislație. Dincolo de asta, lucrăm în parteneriat cu ONG-uri de mediu și cu autoritățile pentru a informa oamenii cu privire la soluția colectării separate a deșeurilor dar și pentru a dezvolta infrastructura de colectare – un element esențial în tot acest proces.

Dar acesta e doar pasul final. Avem ceva de îmbunătățit în fiecare stadiu de viață al ambalajelor noastre: lucrăm la design-ul lor pentru a reduce cantitatea de plastic folosit. Și pentru asta punem la lucru cel mai mare atu al nostru ca lideri – inovația. Încheiem anul 2019 cu un succes important, pentru care lucrăm de multe luni: lansarea în România a primei sticle de apă din 100% PET reciclat. Apa Dorna a rămas aceeași, dar de aproximativ o lună, ambalajul său s-a schimbat, devenind unul inovator și prietenos cu mediul.

În strategia noastră de sustenabilitate, resursele de apă reprezintă o prioritate. Apa este principalul ingredient din produsele noastre. E o resursă limitată care susține viața pe Pământ și pe care o împărțim cu comunitatea. Știm că e și datoria noastră să ne asigurăm că va fi întotdeauna suficientă pentru toți cei care avem nevoie de ea. În procesele de producție ale băuturilor noastre, se eficientizează permanent folosirea apei pe tot lanțul de valoare. An de an, cantitatea de apă folosită pentru a produce un litru de băutură a fost redusă, ajungând la 1,6 litri de apă utilizați pentru a produce 1 litru de băutură în fabricile Sistemului Coca-Cola din România.

Dar limitarea consumului e doar parte din soluție iar noi ne-am propus să facem mai mult. La nivel global, Coca-Cola și-a îndeplinit angajamentul ca până în 2020 să devină neutră din punctul de vedere al impactului pe care îl are asupra resurselor de apă utilizate, întorcând în natură echivalentul cantității de apă folosite. În România, derulăm un proiect important, împreună cu partenerii noștri, WWF, cu obiectivul de a reconstrui zonele umede ale Dunării care au dispărut în ultimii ani. Acest program va ajuta la stocarea a peste 5 milioane de m3 de apă în timpul viiturilor, cu beneficii pentru natură și pentru comunitate.

Care au fost principalele proiecte de susținere a comunității derulate de Coca-Cola în România în anul 2019? Ce impact și ce schimbări au adus aceste proiecte în viața comunității?

În România ne-am concentrat anul acesta pe trei direcții principale: protejarea resurselor de apă, protejarea mediului și susținerea tinerilor. Am reușit să începem oficial proiectul de reconstrucție a zonelor umede ale Dunării, pe care vom continua să-l implementăm în 2020 alături de WWF.

Ne implicăm în comunitate pentru a sprijini schimbări cu un impact pozitiv pentru viitor. Însă schimbarea ține de fiecare dintre noi – companii, branduri, asociații, familii și indivizi. Iar o companie precum Coca-Cola vede un rol important aici: acela de a inspira și de a le oferi oamenilor instrumentele pentru a-și face, în viața de zi cu zi, obiceiuri sustenabile.

Vara aceasta, împreună cu Asociația CSR Nest, am demarat un proiect de colectare selectivă a deșeurilor pe litoralul românesc – numit Azi pentru Mâine. În trei luni de zile s-au strâns peste 7.000 de kilograme. Indiferent de unde au provenit, plasticul, aluminiul și sticla au ajuns în pubelele potrivite. De acolo, au șansa de a reintra în circuitul economic, prin reciclare. Acesta a fost unul dintre primele obiective ale proiectului. Dar nu numai atât: am vrut ca măcar o mică parte dintre cei care au ajuns pe litoral vara aceasta să-și facă un obicei din a colecta selectiv, zi de zi. Mesajul nostru a ajuns la aproape 50.000 de turiști și la 7 milioane de români din toată țara. Am reușit să strângem o cantitate impresionantă de deșeuri pentru că le-am oferit oamenilor posibilitatea să colecteze separat. Am implicat operatorii economici de pe plaje, care au răspuns surprinzător de bine invitației noastre. Oamenii vor să schimbe lucrurile, mai ales dacă sunt susținuți. Mergem mai departe: proiectul continuă în școli din București și in alte 5 județe din tara cu acțiuni de educare. Ați fi uimiți cât de receptivi sunt tinerii la aceste mesaje.

Dacă vorbim despre a inspira și a facilita schimbarea, trebuie neapărat să vorbim despre generațiile care vin. Generații cu un mindset diferit de al nostru, cu mai multă inițiativă, cu o capacitate uimitoare de a se adapta la schimbare. Ca să facă ceea ce e corect, să creadă forța lor de a schimba lucrurile, să își valorifice potențialul au nevoie de încredere, de motivație și de susținere.

Alături de Global Shapers și Social Innovation Solutions, Fundația Coca-Cola susține și pregătește tinerii care au idei sustenabile de business, prin Future Makers – program de mentorat pentru tinerii antreprenori și competiție de proiecte. Proiectul le oferă tinerilor know-how extrem de valoros, accesul la o rețea globală de resurse, inspirație. Anul acesta, Future Makers a însemnat 55 de echipe selectate să intre într-o etapă de incubare de 4 luni, 35 de echipe finaliste care și-au prezentat proiectele în fața juriului, 7 echipe care au câștigat, după marea finală, zeci de ore de consultanță fiscală și juridică și susținerea financiară care îi poate ajuta la început de drum în afaceri.

Proiectul e o sursă de inspirație și pentru noi. E impresionant să aflăm cum văd tinerii viitorul, ce soluții găsesc pentru o lume mai bună. Despre câștigători veți auzi cu siguranță. Ei sunt cei care vor face mai mult și mai bine decât noi.

Care este valoarea totală a sumelor investite de Coca-Cola în proiectele de susținere a comunității?

Anul acesta, am publicat primul raport de sustenabilitate la nivelul întregului Sistem Coca-Cola în România, care este format din companiile Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România. Un business sustenabil presupune și transparență și raportarea permanentă a rezultatelor.

Alături de partenerii noștri, Coca-Cola HBC România, am investit în proiectele pentru susținerea comunității, în 2018, peste 1 milion de euro. Ce reprezintă suma aceasta pentru noi? Un angajament puternic. Suntem parte din comunitate și suntem responsabili de dezvoltarea ei.

Care au fost schimbările aduse de companie pentru a veni în sprijinul consumatorilor în ceea ce privește scopul unei vieți sănătoase?

În primul rând, credem că este nevoie de schimbări în această privință pentru că preferințele consumatorilor se schimbă, stilurile de viață și alegerile lor se diversifică. O viață sănătoasă presupune o serie de alegeri. A face mișcare în mod constant și a avea o dietă echilibrată sunt reguli esențiale. Unii consumatori se orientează către băuturi fără zahăr sau necarbonatate, alții alternează tipurile de produse consumate, pentru a atinge echilibrul de care au nevoie.

Este realitatea care stă la baza schimbărilor pe care le-am făcut și noi, la Coca-Cola România, pentru a ține pasul cu consumatorii și ritmul în care evoluează preferințele lor.

Astăzi, băuturile noastre cu conținut redus sau fără calorii reprezintă 34% din totalul volumelor companiei, luand în considerare portofoliul complet. Oferta noastră este din ce în ce mai diversă din acest punct de vedere, cu tot mai multe opțiuni cu conținut redus sau fără calorii, în ambalaje variate, pentru orice ocazie de consum. În același timp, investim în promovarea acestor opțiuni în rândul consumatorilor. În 2018, de exemplu, bugetul dedicat acestor produse a reprezentat 42% din bugetul total de marketing. Rămânem fideli angajamentelor noastre de a comunica transparent pe etichete informațiile nutriționale și ingredientele produselor și de a nu face publicitate produselor noastre copiilor sub 12 ani.

Ce decizii s-au luat în companie în ceea ce privește mediul de lucru și încurajarea diversității?

E în cultura Coca-Cola să promovăm diversitatea și egalitatea de șanse. Dincolo de cifre – în Sistemul Coca-Cola din România avem peste 50% femei în top management, o creștere a numărului de ore de training pentru echipă de la un an la altul – este un mediu de lucru în care fiecare se simte motivat și susținut. Oamenii sunt cei care fac totul să se întâmple, așa că pe primul loc sunt nevoile și dezvoltarea lor.

Mai mult decât atât, ne asigurăm în permanență că viziunea Coca-Cola despre dezvoltare sustenabilă este înțeleasă și trăită de fiecare dintre colegii noștri. Am încheiat 2019 printr-o serie de activități de echipă legate de sustenabilitate, de proiectele și filozofia noastră: am platat copaci împreună cu echipa, am discutat despre impactul nostru și despre ce putem să facem mai mult și mai bine.

