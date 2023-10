Există strategii bazate pe dovezi pentru a afla dacă cineva minte. Expresiile faciale, ticurile, acțiunile, reacțiile și modul de a vorbi, toate acestea pot fi potențiale semnale de alarmă că cineva minte.

„Nu există un singur semn că o persoană minte, dar microexpresiile, ticurile scurte, involuntare pe care le fac fețele noastre ca răspuns la emoții, vă pot ajuta să analizați emoțiile cuiva pentru a ști că cineva minte”, spune experta Annie Särnblad, autoarea cărții „Diary of a Human Lie Detector: Facial Expressions in Love, Lust and Lies”.