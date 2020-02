Este haos total pe scena politică. PSD a depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban după ce Executivul și-a asumat răspunderea pe alegeri locale în două tururi. Acum, social democrații vor să dea jos Executivul prin moțiune de cenzură.

Cum îi umilește Guvernul pe pensionari

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a dezlănțuit. Aceasta le cere celor din PSD să dea jos Guvernul pentru că acesta i-ar fi umilit pe pensionari, dar și pentru că le-ar fi diminuat tinerilor veniturile.

„Cei care lovesc in pensionari lovesc si in tineri! Pentru ca doar un tanar fara inima si recunostinta poate sa-si lase parintele sau bunicul in foame si nevoi. Mai putini bani pentru pensionari inseamna mai putini bani pentru tineri.

Si numai pentru acest motiv, al umilirii pensionarilor, si al diminuarii veniturilor tinerilor, Guvernul PNL Orban trebuie sa cada.

Sustin votul pentru motiunea de cenzura, care se va da maine in Parlament.

#GuvernFaraMilaDeOameni

#CapitalismSalbatic #CinismGuvernamental”, scrie Firea pe o rețea de socializare.

