Gabriela Firea a declarat că moțiunea de cenzură va fi votată de mare parte a parlamentarilor deoarece Guvernul Orban a cheltuit banii românilor pe achiziții luxoase în loc să dubleze alocațiile copiilor și să majoreze pensiile.

„Unde sunt banii romanilor? Ni se spune ca nu sunt nici pentru dublarea alocatii, nici pentru cresterea pensiilor, nici pentru tablete si masti necesare copiilor.

De ce trebuie sa stam cu mana intinsa, cand contribuim cel mai mult la bugetul tarii? Banii s-au evaporat pe achizitii luxoase si despagubiri pentru prietenii politici.

Aceasta lipsa de respect fata de oameni trebuie sa inceteze!”, spune edilul Capitalei.

Moțiunea este obligatorie

Firea a mai precizat că moțiunea de cenzură depusă de PSD este necesară și obligatorie. Aceasta a mai spus că parlamentarii o vor vota în număr cât mai mare.

”Motiunea de cenzura este nu doar necesara ci chiar obligatorie intr-un astfel de climat marcat de incompetenta si rea-vointa!

Sunt convinsa ca parlamentarii vor vota in numar mare motiunea, dovedind intelegere fata de nevoile si grijile romanilor!”, transmite Gabriela Firea.

Firea a avut o reacție dură și în weekend după ce Guvernul a anunțat că nu are bani pentru măștile elevilor

Primarul general al Capitalei susține că Guvernul Orban nu are bani pentru măștile de protecție pentru elevi și profesori dar are bani pentru achiziții supraevaluate. Acesta a mai subliniat că se va ocupa de asigurarea resurselor necesare pentru acest început de an.

”Unde sunt banii romanilor? Guvernul pretinde ca nu are bani nici pentru măștile de protecție necesare la redeschiderea școlilor și nici pentru a deconta sumele cheltuite de autoritățile locale în lupta cu coronavirusul.

Are bani în schimb pentru achzițiile supraevaluate făcute în timpul crizei sau pentru despăgubirea prietenilor politici.”, spune Gabriela Firea.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea