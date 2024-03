Duminică, Palatul Kensington a publicat o fotografie oficială cu Kate Middleton, Prințesa de Wales. Aceasta este prima imagine oficială cu Kate Middleton după mai bine de două luni, de când a suferit o intervenție chirurgicală abdominală ce necesită o recuperare îndelungată, conform informațiilor transmise de BBC.

Fotografia, realizată de Prințul William la începutul acestei săptămâni, o prezintă pe prințesă împreună cu cei trei copii ai săi.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024