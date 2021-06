Așteptările clienților au crescut, determinând companiile să își readapteze strategia de business, să accelereze digitalizarea și să automatizeze foarte multe procese. Clienții vor să primească sau să trimită rapid orice produse au nevoie, ori de câte ori au nevoie, oriunde. Iar atunci când aceste produse intră în categorii considerate vitale, pentru că le utilizăm zilnic, cu atât mai importantă este oferirea unei experiențe de livrare impecabilă.

Pentru Depanero, cea mai mare companie de service electro-IT din România, experiența clientului este foarte importantă, fie că vorbim de un timp foarte bun de soluționare, de servicii de pick-up & return flexibile sau de reparații rapide și status tracking.

Anul trecut, compania a depășit 2 milioane de clienți și a atins un volum de 4 milioane de reparații efectuate, în garanție și post-garanție, din toate categoriile de produse de folosință îndelungată și nu numai. Depanero avea nevoie de o soluție care să îi ofere mai multă vizibilitate și control asupra tuturor proceselor de livrare. De asemenea, compania își dorea o monitorizare atentă a performanțelor de livrare atât pentru livrarea comenzilor către clientul final, post-reparație, cât mai ales pentru preluarea produselor defecte de la client și livrarea acestora la service-ul Depanero.

Soluția aleasă a fost platforma dezvoltată de Innoship, devenind cu această ocazie și primul client al start-up-ului de pe piața locală.

După 1 an de utilizare, Depanero și-a îmbunătățit cu o zi timpul mediu de preluare a produselor electronice și electrocasnice defecte și expediere a acestora către clienți după reparație.

„Experiența clientului este foarte importantă pentru noi, de aceea ne gândim mereu cum putem îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le oferim. În alegerea platformei Innoship a contat foarte mult usurința de integrare cu noii parteneri, posibilitatea de a lucra cu parteneri multipli, dar și vizibilitatea la nivel de rapoarte, flexibilitatea și predictibilitatea care ne ajută să luăm decizii rapide, în timp real.

Astfel, putem reacționa mult mai rapid atunci când apar situații neprevăzute în procesul de livrare sau preluare a comenzilor de la clienți. Crearea unui set propriu de reguli în alocarea comenzilor către curieri ne permite să analizăm performanța de pick-up si livrare în timp real și să ne asigurăm că ne respectăm promisiunea făcută clienților noștri, de a se bucura din nou de produsele electronice și electrocasnice în cel mai scurt timp posibil. Parteneriatul cu Innoship s-a dezvoltat frumos, rezultatele colaborării reflectându-se în îmbunătățirea constanta a indicatorilor de performanță“ declară Stefan Balan, Manager Logistica Depanero.

Cu ajutorul modulului propriu de reguli, care poate fi configurat extrem de simplu în platforma Innoship, Depanero a automatizat procesul de alocare a tuturor comenzilor, conform activității sale specifice. Astfel, au fost definite reguli de alocare a comenzilor pentru anumiți parteneri de curierat luând în considerare tipul de produs, greutatea acestuia, valoarea, precum și aria geografică de preluare sau de livrare și ținând cont de calitatea serviciilor oferite de partener. În plus, Depanero poate adăuga rapid noi parteneri de curierat în flux, cu un singur click și fără costuri suplimentare, în funcție de cerințele și nevoile clienților.

„Mulțumim Depanero pentru încrederea acordată Innoship și ne bucurăm să vedem că soluția noastră a reușit să contribuie activ la îmbunătățirea experienței clienților Depanero. Misiunea Innoship este aceea de a a-și ajuta partenerii să își eficientizeze afacerea printr-un management optim al livrărilor și acces rapid, în timp real, la informații centralizate pentru a-și îmbunătăți calitatea serviciilor.

Parteneriatul cu Depanero este unul construit pe baze solide și a fost extins recent și în afara granițelor țării. De acum, platforma Innoship va facilita automatizarea proceselor de alocare a comenzilor, atât pe fluxul de livrare, cât și pe cel de preluare, și în Ungaria,” explică Robert Tănase, Head of Sales și Co-Fondator Innoship.

Despre Innoship

Innoship este o companie ce îmbină tehnologia (într-o formă ușor de înțeles și simplu de utilizat) și know-how-ul din domeniile de curierat, supply chain și retail. Platforma Innoship este un agregator de opțiuni multiple de livrare rapidă destinat companiilor de retail și ecommerce care democratizează accesul comercianților de toate dimensiunile la o tehnologie avansată prin intermediul căreia își pot administra eficient propriile contracte de curierat oferind clienților multiple opțiuni de livrare și servicii de transport de mai bună calitate la costuri minime.

Depanero este cea mai mare firmă de service din România în domeniile electro-IT, electrocasnice mici și mari, tablete și telefoane mobile. Compania Depanero are o prezență la nivel național, cu angajați proprii, acoperind toate județele țării. Cei aproximativ 300 de angajați ai companiei au mii de ore de experiență de service și pregătire profesională, precum și mii de ore de relații cu clienții acoperind majoritatea categoriilor de produse de folosință îndelungată, cum ar fi: telefoane mobile, tablete, IT, electronice, electrocasnice mici și mari etc.

Depanero oferă servicii de consultanță, diagnosticare și remediere rapidă a defecțiunilor, atât pentru produsele aflate în garanție, cât și pentru cele în post-garanție, pentru acestea din urmă oferind garanție la reparație.

De asemenea, Depanero oferă servicii de instalare la domiciliul clienților pentru: aparate de aer condiționat, centrale termice, aparate electrocasnice, echipamente audio-video.

