Intrarea companiei pe piața din România s-a realizat prin achiziționarea platformei de livrare Tazz, anterior deținută de eMAG. Tranzacția a reprezentat o premieră pentru Wolt, căci este prima dată când compania a ales să pătrundă într-o nouă țară prin preluarea unei afaceri deja existente. Odată cu finalizarea achiziției, Alin Șerban, fondatorul Tazz, a fost numit la conducerea operațiunilor Wolt în România.

Wolt și piața din România

„Echipa Wolt se uita de mult timp către piața din România, își dorea foarte mult să vină și în acest spațiu. Iar în curând, vor ajunge și în Bulgaria”, a declarat Alin Șerban în cadrul unei conferințe. „În țara noastră, din 14 ianuarie și până pe 6 mai, noi am lucrat intens la procesul de rebranding, un proces complicat, dar l-am dus la bun succes cu bine”, afirmă CEO-ul companiei din România.

El a explicat că întregul proces a fost inițiat printr-un test desfășurat în Arad. „Am avut câteva dificultăți atunci, am învățat multe din experiența aceea. Dar uite că acum am ajuns, pentru moment, în 34 de orașe din România cu brandul Wolt. Și, să menționez și ceea ce nu merge bine, noi nu ne-am așteptat la numărul mare de comenzi. Am înregistrat prelungiri ale termenului de livrare, colegii din departamentul de customer service au fost probleme. Nu suntem perfecți, dar Wolt a venit în țara noastră să stea pe termen lung, face parte din filosofia de business a companiei”, a subliniat Alin Șerban.

Beneficiile brandului Wolt

Pe lângă extinderea geografică, Wolt România are planuri și pe partea tehnologică. Conform declarațiilor recente ale lui Alin Șerban, compania va dezvolta un hub tehnologic în Timișoara, unde urmează să fie angajați specialiști din domeniul IT. În prezent, doar Berlin și Helsinki mai găzduiesc astfel de centre de inovație în cadrul grupului Wolt.

Totodată, clienții care erau familiarizați cu aplicația Tazz vor continua să beneficieze de aceleași facilități, inclusiv avantajele oferite prin abonamentul eMAG Genius. Utilizatorii au acces la o gamă variată de restaurante, supermarketuri, pet shop-uri și magazine specializate, iar valoarea medie a unui coș de cumpărături pe Wolt se situează între 90 și 100 de lei.

Planuri de viitor

Spre deosebire de Tazz, Wolt România a optat pentru o colaborare cu aproape dublul numărului de curieri, tocmai pentru a face față cererii în creștere. În plus, serviciul Wolt+ aduce beneficii suplimentare, precum livrări gratuite din zone eligibile și oferte exclusive. Pentru comercianți, Wolt oferă o serie de avantaje: acces la o bază largă și activă de clienți, instrumente promoționale eficiente, analize de performanță detaliate și suport dedicat 24/7.

Reprezentanții Wolt România au mai anunțat și că vor investi până la 10 milioane de euro în dezvoltarea logisticii locale până la finalul anului. Totodată, compania a lansat un program-pilot de livrare ultra-rapidă (sub 15 minute) în București și Cluj-Napoca. Ei anticipează, de asemenea, o dublare a comenzilor zilnice în lunile următoare.