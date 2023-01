În urma accidentului rutier pe care l-a provocat în urmă cu două luni în Cluj-Napoca, Culiță Sterp a fost plasat sub control judiciar. Prima înfățișare în procesul cântărețului a avut loc miercuri, 4 ianuarie 2023, magistrații urmând să decidă dacă îi mențin măsura de control judiciar, la Judecătoria Cluj-Napoca.

Acesta este acuzat de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau unor substanțe interzise și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și riscă mai mulți ani de închisoare.

A fost nevoit să își anuleze deplasările în străinătate

După ce a provocat accidentul rutier, Culiță Sterp a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, ceea ce înseamnă că nu va putea părăsi țara. Din acest motiv, el a fost nevoit să își anuleze deplasările pe care le avea programate de Anul Nou.

Acesta trebuia să cânte în Germania de Revelion, însă acest lucru nu mai este posibil. În locul său, a fost prezentă colega sa, Andrada Cerna. Vedeta a făcut anunțul pe contul său de TikTok.

„Cu părere de rău vreau să vă anunț că nu o să putem să fim prezenți în Germania, la Revelionul pe care trebuia să-l susținem. Am sperat până în ultimul moment că problemele se vor rezolva și că vom putea pleca și că vom putea fi aproape de dumnevoastră. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil.

O să revenim cu detalii și o să reprogramăm evenimentele pe viitor. Până atunci, vă dorim tuturor sărbători fericite alături de familie, alături de cei dragi și să ne revedem curând și în afara țării”, a anunțat cântărețul în luna decembrie.

Se afla sub influența substanțelor psihoactive

La momentul producerii accidentului, din analizele efectuate în acest context, s-a observat că manelistul s-a aflat sub influența substanțelor psihoactive. Drept urmare, anchetatorii au extins urmărirea penală.

”Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, a anunțat IPJ Cluj, în cursul zilei de marți.