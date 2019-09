Printre analiștii care s-au lansat într-un lung șir de comparații între Simona Halep și Bianca Andreescu și Cristian Tudor Popescu. CTP o numește pe fostul număr 1 mondial, o întâmplare minunată, în timp ce pe câștigătoarea de la US Open o vede ca pe o regină a tenisiului care va obține victorie după victorie.

„Simona a învins-o pe Serena în finala de la Wimbledon. Bianca a învins-o pe Serena în finala de la US Open. Sunt la fel cele două victorii în două seturi? Nu.

Simona Halep a biruit ca la Rovine sau ca la Călugăreni. În fața tăvălugului Williams, ea a săpat gropi, a plantat țepușe în iarba Londrei, s-a strecurat pe sub burta cailor, a rezistat năvalei, contraatacând cu vitejie de câte ori s-a putut. O armată de răzeși, mică și curajoasă, față cu Aliotmanul.

Înfruntarea Andreescu-Williams a fost o ciocnire între cavaleri înzăuați în turnir. Din prima clipă, Bianca s-a așezat mental și ca atitudine pe același nivel cu Serena. Ai lance, am și eu, ai spadă, am și eu, scutul pot să-l arunc și să ne batem parte-n parte. La as, Bianca a răspuns cu as, la retur decisiv, cu retur decisiv, când Serena a atacat n-a făcut niciun pas în spate sau lateral, a atacat și ea frontal.

Definitoriu pentru condiția psihică a canadiencei de origine română a fost momentul revenirii Serenei de la 1-5 și minge de meci. Bianca nu a trăit acea minge de meci ca pe marea ocazie a vieții ei, care nu se știe când se va mai ivi. A tratat-o cu gândul «e o minge de meci în prima mea finală de Grand Slam, pot s-o câștig, pot s-o și pierd. Nu e nicio rușine la Serena, mă așteaptă și alte finale de GS, valoarea și timpul sunt de partea mea. Am venit pregătită să joc 3 seturi, oricât de lungi, dacă e nevoie…». Această suprimare a dramatizării a ajutat-o să câștige imediat după ce a fost egalată la 5.

Și trebuie s-o spunem: Simona Halep e o întâmplare minunată, care s-a făcut singură, a României. Bianca Andreescu este produsul superb al unui sistem, al atitudinii față de tenis și de sport dintr-o țară democratică bine rânduită.

De câte ori câștigă Simona, trăim cu teama ascunsă că vraja se termină, că poate e ultima. Când mă uit la Bianca, văd, după fiecare victorie, șirul celor ce vor veni ani mulți de-acum înainte…”, a scris CTP pe rebulica.ro.

