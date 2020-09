Jurnalistul Cristian Tudor Popescu are mari probleme de sănătate. Chiar CTP-ul a făcut dezvăluirea. Acesta a recunoscut pe o rețea de socializare clipele grele prin care trece.

Cristian Tudor Popescu a dezvăluit, pe pagina sa de Facebook, că are un șold aritificial. Jurnalistul a rămas impresionat de meciul făcut de către scoțianul Andy Murray la US Open. Și marele sportiv scoțian are aceleași probleme ca CTP-ul.

„Știu ce simți când ai un șold artificial și joci tenis – am și eu unul. Dar să fii Sir Andy Murray, să ai 33 de ani, să joci pe cea mai mare arenă de tenis din lume, pustie, preț de 5 ceasuri, împotriva unui japonez cu 9 ani mai tânăr, un stângaci mânaci, iute și veninos ca o mamba, să fii condus cu 2-0 la seturi, să reziști unei căruțe de mingi de break și uneia de meci și să câștigi 7-5 în setul 5, cu un șold de metal – asta nu pot nici să-mi imaginez cum e.

Andy ofta după meci că nu-și mai simte degetele de la picioare și că-l doare tot corpul, pe care brave heart al scoțianului l-a dus dincolo de limite. Unii numesc asta voință. Eu i-aș spune umilință – tăria umilinței”, a scris Cristian Tudor Popescu pe o rețea de socializare.

Cunoscutul gazetar mai spune că Andy Murray are un Dumnezeu, iar acela este Tenisul.

„Nu știu dacă Andy Murray e credincios. Dar are cu siguranță un Dumnezeu, și acela e Tenisul. În fața Dumnezeului-Tenis, Andy și-a arătat iubirea luptând umil în turul 1, cu un jucător clasat pe locul 49, pentru a fi din nou în catedrala Arthur Ashe , unde cândva a ridicat trofeul spre cer și acum a expediat la sfârșit patru mingi în cele patru zări ale tribunelor goale…

Se poate și mai greu de atât? O, da, să nu-i dea Tenisul omului cât poate să ducă.

Micuța Carla Suarez Navarro, 32 de ani, fost nr. 4 mondial, cu superbul ei rever one-hand, are cancer. N-am putut să înțeleg niciodată cum poate intra boala asta în sportul alb. Carla trebuie să lupte ca s-o scoată din ea, nici măcar pe teren, nimeni nu știe câte seturi…”, a mai scris CTP pe Facebook.