„Când se recâștigă locurile de muncă, atunci părinții au bani să crească copiii, nu prin alocație, nu prin ce ne dă statul, ci prin munca lor. Au ce munci, primesc un salariu decent și pot să-și crească copiii”, a transmis CTP la Digi24.

Marea artă PSD-istă

„Este managementul pomenii ce face PSD-ul de ani de zile și constă în a mitui oamenii nici măcar cu banii tăi și nici măcar cu bani care există. Asta este marea artă PSD-istă!

Le e târșă liberalilor să spună clar lucrul ăsta? Ar pierde voturi? Nu!

Ar trebui să spună foarte clar: măi, oameni buni, sigur că ar fi bine – ca-n filmele nord-coreene, în care personajul principal, plângând, gândindu-se la Kim Ir Sen, la Kim Jong-un, spune „Ar fi bine să avem cât mai mulți bani, ca să ajutăm republica” – dar, vedeți, am avut o pandemie, s-au pierdut locuri de muncă. Ce, chiar tot timpul ăsta am stat cu trabucul și cu whiskey-ul și cu șampania la Guvern? Nu! S-au întâmplat niște lucruri, avem o situație dificilă, cum puteți să pretindeți așa ceva? Cu siguranță, și pensionarii, și părinții vor înțelege că nu putem să dăm astfel de sume”, explică gazetarul.

Este vorba de niște bani falși

„Din punct de vedere guvernamental, eu n-aș mai insista acum în a spune cât de ticăloasă este această forțare din partea PSD, Ponta și ALDE, pe bani care nu sunt ai lor, pe bani care în ultimă instanță sunt tot ai oamenilor, iei de la ei. Dar nici măcar ăia nu sunt în momentul de față!

Practic, aici este vorba de niște bani falși. Știți ce face PSD-ul acum? Emite cecuri fără acoperire. Asta fac, de fapt, cu aceste promisiuni. Pentru că ei ce spun? Să fie dați ăștia jos și venim noi și vă dăm 40 la sută, vă dăm dublări, vă dăm…

De unde să dea? Orice om de bun-simț din țara asta își dă seama că n-avem de unde să dăm acum, după această perioadă.

Haideți să încercăm să repornim economia cât de cât!

Aici cred că ar trebui să fie discursul guvernamental. Să spună așa: nu trebuie să vă dăm alocații pentru copii și să mărim pensiile cu 40 la sută, trebuie să creăm locuri de muncă cât mai repede. Adică, ce s-a întâmplat în Statele Unite: 2,5 milioane de locuri de muncă create într-un timp record acum. Asta trebuie să facem.

Când se recâștigă locurile de muncă, atunci părinții au bani să crească copiii, nu prin alocație, nu prin ce ne dă statul, ci prin munca lor. Au ce munci, primesc un salariu decent și pot să-și crească copiii. Vin bani la bugetul de stat, că banii la bugetul de stat nu-i dau pensionarii. Bine, și pensiile pot fi impozitate, dar bani la bugetul de stat vin din munca acestor oameni activi acum. Dacă acum se fac locuri de muncă, atunci vor fi bani și pentru a plăti pensiile. Poate nu 40 la sută, dar vor fi bani pentru a plăti pensiile în continuare.

Nu știu de ce nu-și asumă acest discurs PNL. De nu știu cât timp o dau pe după piersic. Cât au ținut-o cu discursul: pensiile vor fi mărite și ne gândim cu cât, nu pot să pronunț cifre… De ce? De ce frica asta? Adică, hai să facem și noi ca PSD! Vorba omului cu scuterul (care a apărut la un moment dat, vineri, în plin scandal între Aurelian Bădulescu și Nicușor Dan – n.r.): Lasă-i, domnule, să ne mintă ăștia, că îi votăm pe ăștia, nu vă mai votăm pe voi!”, a completat acesta.