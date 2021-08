CSM face acuzații dure la adresa judecătorilor: Nesocotesc legea cu intenție

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat raportul Inspecției Judiciare nr. 20-2970/2021 privind cauzele nerespectării termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești în anul 2020.

În acest mod, Consiliul Superior al Magistraturii scoate la iveală faptul că judecătorii nu consideră termenul de redactare ca pe unul obligatoriu și că se conformează atunci când sunt confruntați cu o sesizare din oficiu. Concret, aceștia se conformează doar atunci când există riscul ca împotriva lor să fie declanșată o acțiune disciplinară, notează luju.ro.

În Hotărârea nr. 996 din 21 iulie 2021, secția pentru judecători a CSM arată că instanțele unde s-au înregistrat cele mai mari întârzieri în motivarea hotărârilor judecătorești sunt: Curtea de Apel Constanta, Tribunalul Caras Severin, Tribunalul Vrancea, Tribunalul Timis, Judecatoria Aiud, Judecatoria Sibiu, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, Judecatoria Videle, Judecatora Zimnicea, Judecatoria Raducaneni, Judecatoria Ramnicu Valcea, Judecatoria Dragasani, Judecatoria Toplita.

Sursa anterior menționată mai arată că există instanțe în care judecătorii nu au redactate în termen toate hotărârile. În această categorie se află: Curtea de Apel Constanta, Curtea de Apel Iasi, Tribunalul pentru minori Brasov, Judecatoria Aiud, Judecatoria Sibiu, Judecatoria Dragomiresti, Judecatoria Raducaneni si Judecatoria Dragasani.

“Astfel, datele statistice prezentate atesta faptul ca numarul de restante nu este explicabil decat in mica masura prin volumul de activitate. Sectia observa, din cuprinsul informatiilor cuprinse in raport, ca exista instante ce inregistreaza complexitati ridicate si unde nu se inregistreaza restante ori, in masura in care se inregistreaza, acestea sunt nesemnificative – de exemplu: curtile de apel Cluj, Craiova, Galati si Pitesti, tribunalele Olt, Arges, Dambovita, Arad, judecatorile Blaj, Targu Neamt. Nasaud, Beclean, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Simleul Silvaniel, Jibou, Galati, Tecuci, Focsani, Panciu, Barlad, Alesd, Carei, Curtea de Arges, Horezu, Ramnicu Sarat, Radauti, Gura Humorului, Saveni, Caransebes, Sannicolau Mare.

In schimb, exista instante cu o complexitate redusa care, totusi, inregistreaza restante in redactare, cum este de pilda cazul Curtii de Apel Constanta, tribunalelor Caras Severin, Vrancea, Timis, judecatoriile Aiud, Siblu, Sector 3 Bucuresti, Videle, Zimnicea, Raducaneni, Ramnicu Valcea, Dragasani, Toplita.

Din datele statistice prezentate se mai remarca si instante unde exista un procent relativ ridicat de judecatori care inregistreaza intarzieri in redactare din totalul schemei unei instante. Astfel, niciun judecator nu are redactate in termen toate hotararile la instante precum curtile de apel Constanta si lasi, Tribunalul pentru minori Brasov, judecatoriile Aiud, Sibiu, Dragomiresti, Raducaneni, Dragasani.

Si repartizarea restantelor pe grade de jurisdictie prezinta date relevante: astfel, o privire comparativa arata ca, de pilda, Sectia a II-a a Curtii de Apel Timisoara a inregistrat o complexitate extrem de ridicata, de 7760 de puncte in medie pe judecator, inregistrand 150 de hotarari redactate peste termen si doar 18 la sfarsitul perioadei de raportare; in schimb, Judecatoria Arad, cu doar 4217 puncte de complexitate in medie pe judecator a inregistrat nu mai putin de 496 de hotarari neredactate in termen. Tot astfel, Judecatoria Timisoara a inregistrat peste 1000 de hotarari redactate cu intarziere la nici 5000 de punct de complexitate.”, este doar un fragment din hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.