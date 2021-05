Cristian Terheș: UE îi vrea pe toți cetățenii europeni vaccinați cu încă 4 doze în 2022 și 2023

Acesta a continuat mesajul prin a preciza că, la începutul lunii mai, Ursula von der Leyen a finalizat negocierea unui nou contract cu Pfizer, în urma căruia Uniunea Europeană a rezervat 2.8 miliarde de doze de vaccin pentru următorii doi ani.

”Am vazut prima data informatia pe FB am crezut ca e fakenews asa ca m-am pus pe cautat, iar afirmatia pusa in gura Ursulei e adevarata. O gasiti pe pagina ei de Twitter.”, mai spune el.

Cristian Terheș a notat că, având în vedere că s-au securizat 1.8 miliarde de doze de vaccin, Comisia Europeană știe că va mai fi nevoie de vaccin și în anii următori, lucru ce arată că, de fapt, vaccinul actual nu produce imunitate.

”UE are o populatie de cca 450 milioane de oameni in total. Asta inseamna ca DEJA Comisia Europeana a negociat cu o firma sa produca, iar ulterior sa fie injectata fiecare persoana din UE cu cate 4 doze de vaccin in 2022 si 2023.

Daca ei DEJA stiu ca in 2022 si 2023 europenii vor mai avea nevoie de inca 4 doze de vaccin anti-Covid, concluziile ce rezulta de aici sunt:

1. Actualul vaccin nu produce imunitate, pentru ca daca ar produce nu ar mai fi necesara vaccinarea in 2022 si 2023. Prin urmare, afirmatia ca oamenii se “imunizeaza” dupa aceste vaccinuri este falsa.

2. Campania actuala de vaccinare, ca daca X% se vaccineaza scapam de virus, e falsa. Ei DEJA stiu ca nici in 2022 si 2023 nu scapam, de aceea au comandat dozele in avans.

3. Acele 1.8 miliarde de doze de vaccin pentru 2022 si 2023 vor trebui injectate in oameni. Deja oamenii se lasa greu vaccinati, multi dintre cei care au facut-o fiind fortati de situatie sa o faca. Ce masuri abuzive vor folosi guvernantii pe viitor sa injecteze acele 1.8 miliarde doze in oameni?

4. Ursula recunoaste ca acel “certificat” de calatorie este, in fapt, unul de vaccinare. Adica scopul introducerii adeverintei/certificatului verde este de a-i controla pe oameni daca s-au vaccinat, nu sa le “faciliteze circulatia”.

5. Cei care au sustinut in Parlamentul European certificatul verde, inclusiv europarlamentari romani, si-au justificat actiunea in fata oamenilor spunand ca testele vor fi gratuite. Pana la urma a reiesit ca testele nu vor fi gratuite, deoarece statele se opun.

Comisia Europeana s-a justificat spunand ca nu poate negocia cumpararea in masa de teste, care apoi sa fie folosite gratuit de oameni, pentru ca nu are cadru legal sa o faca. Deci pentru negocieri de contracte pentru cumpararea de teste in masa Comisia Europeana nu are cadru legal, dar pentru cumpararea de vaccinuri in masa are?”, spune Terheș.