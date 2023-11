Cristian Terheș a demisionat din PNȚCD, cu efect imediat, din data de 30.11.2023, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de socializare. Acesta a explicat care este motivația din spatele deciziei și a lansat un mesaj dur la adresa formațiunii și nu numai.

De asemenea, acesta a amintit și de momentul în care a candidat la europarlamentare în 2019. Politicianul spune că a acceptat acest lucru pentru a „readuce partidul și valorile naționale în politica românească”. Un alt obiectiv era apărarea României de „tăvălugul neomarxist-globalist”.

Candidatura la europarlamentare în 2019 am acceptat-o tocmai cu gândul că vom putea readuce partidul și valorile naționale în politica românească, pentru a apăra România de tăvălugul neomarxist-globalist”, a mai spus politicianul.

Chiar dacă a fost scos în afara legii de comuniști, PNȚ a continuat să trăiască în mintea și sufletul fiecărui român liber, fiind primul partid politic înregistrat după căderea comunismului. După 2004 am fost unul dintr-un grup foarte restrâns de naționali-țărăniști, unii din SUA, alții din România, care s-au opus în justiție schimbării numelui PNȚCD în PPCD, lucru ce se poate regăsi în Registrul Partidelor Politice. Ca urmare a acestei acțiuni s-a reușit salvarea cel puțin a numelui partidului.

„În această familie am învățat istoria care nu se învață, din păcate, la școală și am cunoscut rolul pe care liderii Partidului Național Român din Transilvania l-au avut pentru apărarea drepturilor naţionale şi individuale ale românilor ardeleni și făurirea Marii Uniri, precum și rolul pe care liderii Partidului Țărănesc din vechiul Regat l-au avut în împroprietărirea țăranilor.

Acesta a amintit și de victoriile înregistrate de PNȚCD. Este vorba despre momentul în care formațiunea a candidat pe siglă proprie în 2020 la alegerile locale.

Potrivit politicianului, a fost „meritul și sacrificiul fiecăruia”, în contextul în care partidul a reușit să aibă candidați în majoritatea localităților și să obțină 9 consilieri locali.

„În 2020 la alegerile locale în Sălaj PNȚCD a candidat pe siglă proprie. A fost meritul și sacrificiul fiecăruia dintre voi că în doar 6 săptămâni, pornind de la 2 oameni, am reușit să avem candidați în majoritatea localităților și să obținem 9 consilieri locali. Am cerut de atunci la nivel central să deschidem partidul și să începem crearea de organizații peste tot în țară, însă nu s-a dorit acest lucru.

În 2022 am aflat cu toții că partidul este efectiv jefuit și delapidat cu sute de mii de lei anual, sub privirile pasive ale organelor statului. Am fost desemnat personal de către CNC-ul din 06.05.2022 să exercit acțiunea în răspundere (cf. art. 220 Cod Civil) contra celor responsabili de aceste prejudicii aduse partidului, însă mult lăudata justiție română nu motivează de 6 luni hotărârea de suspendare a acțiunii în răspundere față de cei care au prăduit și jefuit partidul, ca să o pot contesta. Indiferent de cât va dura, deoarece procesele pe care le-am început vor merge până la capăt, PNȚCD-ul va trebui eliberat de cei care-l țin captiv pentru a fi redat României”, a explicat Terheș.