Cristian Terheș aruncă în aer Guvernul: Se dorește sărăcirea populației

Așadar, europarlamentarul Cristian Terheș notează că scumpirea facturilor la gaze și la curentul electric este programată și premeditată, cu scopul de a implementa mai multe obiective ”neormarxiste antinaționale”.

”Scumpirea facturilor de gaze si curent sub guvernul PNL-USR nu e accidentala ci programata si premeditata, scopul fiind implementarea obiectivelor neomarxiste antinationale pe care chiar neomarxistii le-au marturisit.”, spune acesta.

Care sunt aceste obiective

În continuarea mesajului, europarlamentarul spune că printre aceste obiective se numără pierderea proprietăților de către oameni, subliniind că România este una dintre țările membre ale Uniunii Europene cu cei mai mulți proprietari.

”Romania este una dintre tarile UE cu cei mai multi proprietari. Romanul, din fire, cand a avut un pic de ban, si-a luat casa si pamant. Cand esti proprietar si nu ai rate esti independent. Cand stai intr-o casa unde ai rate pe 30 de ani, cum e in Vest, nu-ti permiti sa nu mergi la lucru pentru ca nu-ti convine ceva, astfel ca devii submisiv doar ca sa nu iti pierzi casa luata pe rate de 30 de ani. Venind acest val de scumpiri la facturi, destui oameni vor acumula atatea datorii incat vor ajunge sa nu le mai poata plati, astfel ca li se vor lua casele. S-a mai intamplat asta in Romania.

Asa se implineste dorinta Oanei Bogdan de la PLUS, care a spus ca „Am fi mai buni dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”, arată acesta.

Un alt obiectiv amintit de europarlamentarul Cristian Terheș este distrugerea economiei României, spunând că toate economiile funcționează pe curent electric. Acesta a mai spus că țările care își dorest să-și crească economiile se ocupă de indienepența energetică.

”Nu poti creste economic cand depinzi de curentul facut de altii. De aceea si Ceausescu a facut in anii ’70 atatea hidrocentrale si termocentrale, ca sa nu depinda de curentul altora. Actualul guvern PNL-USR a inchis termocentrala Mintia, iar in 2015, cand Ciolos era premier, a fost de acord cu inchiderea minelor din Valea Jiului.

Acelasi guvern PNL-USR lucreaza asiduu acum la inchiderea Complexului Energetic Oltenia, care da in prezent cca. 10-20% din curentul produs in Romania. In timp ce tarile din Vestul UE, prin gazul (Nord Stream 1 si 2) si carbunele pe care le aduc directe din Rusia, au ajuns sa-si scada pretul curentului, ceea ce le face produsele si serviciile mai ieftine, in Romania pretul curentului si gazului au crescut, ceea ce face ca produsele si serviciile din Romania sa fie mai scumpe. Pe scurt, guverul PNL-USR condamna economia Romaniei la pieire.”, notează acesta.

Se dorește sărăcirea populației

Cristian Terheș a mai notat că actuala guvernare dorește sărăcirea populației, spunând că un preț mai mare la gaz și curent afectează toate prețurile.

”In timp ce salariile si pensiile nu vor fi crescute de PNL si USR, dar preturile cresc si vor mai creste, rezulta ca puterea de cumparare a oamenilor va scadea, ceea ce inseamna cresterea saraciei. Efectul acestei saracii si saraciri a populatiei este atat scaderea economiei nationale cat si fortarea multora, din motive subzistentiale, sa plece iar la lucru prin strainatati, unde vor aduce, prin munca lor, plus valoare altor tari si economii.”, spune acesta.

Europarlamentarul mai spune că printre aceste obiective se află și inventarea noțiunii de ”consumator vulnerabil”. Acesta spune că actualul guvern ia ”cu zece mâini de la toți românii”, dar vine și spune ”că dă cu două degete sprijin pentru plata facturilor ”consumatorilor vulnerabili”.

”Dupa ce actualul guvern PNL-USR ia cu 10 maini de la toti romanii, vine acum si spune ca da cu doua degete sprijin pentru plata facturilor „consumatorilor vulnerabili”.

Este exact strategia marxista de cand lumea: dupa ce i-au saracit pe toti oamenii prin politicile publice impuse, guvernul vine si spune ca-i ajuta un pic pe cei „mai saraci(ti)”. Un „consumator vulnerabil”, daca nu-si va putea plati facturile, va avea probleme inclusiv sa-si cumpere de mancare sa traiasca de pe o zi pe alta, din moment ce toate preturile vor creste. Mai mult, prin acest „consumator vulnerabil” se va crea o alta birocratie, cu alti noi angajati la stat, care vor trebui sa filtreze dosare si cereri sa decida cine se califica sau nu pentru un astfel de ajutor. Solutia nu este sprijinirea „consumatorului vulnerabil” ci scaderea pretului energiei ca sa nu mai fie „consumatori vulnerabili”, notează acesta.

România nu va mai avea clasa de mijloc

În concluzie, europarlamentarul notează că sub guvernarea PNL-USR România nu va mai avea casa de mijloc, subliniind că nu vor mai exista mulți bogați ci foarte mulți săraci sau la limita sărăciei.

”Prin aceste politici publice, acest guvern PNL-USR a distrus si dramul de putin capital romanesc care mai era in tara. Sub acest guvern PNL-USR Romania va ajunge din nou o tara in care vor fi foarte putini foarte bogati (cei despre care Citu spunea ca fac peste 3.000 de euro pe luna, ceea ce dovedeste – in mintea sa bolnava – ca economia bubuie) si foarte multi foarte saraci sau la limita saraciei. Culmea este ca, sub acest guvern PNL-USR pretins de dreapta, Romania nu va mai avea clasa de mijloc.

Ce face guvernul PNL-USR acum e echivalentul actiunilor comunistilor din anii ’50, care au impus cote taranilor care erau egale sau mai mari decat productia pe care le-o dadea pamantul. Scopul final era sa-i faca pe oameni ca, „de buna voie”, siliti fiind de saracie sau cu bocancul ori patul pustii, sa semneze ca isi dau pamantul in Colectiv. Neomarxistii de azi PNL-USR doar repeta ce au facut marxistii din anii ’50 in Romania.”spune acesta.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea