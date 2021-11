Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Cristian Bușoi subliniază faptul că EMA are nevoie de mai mult personal și de finanțare continuă pentru a face față provocărilor de sănătate.

Acesta a vorbit și despre tratamentul anti-covid autorizat recent de EMA, lucru care reprezintă o speranță pentru toți pacienții infectați cu noul coronavirus.

„Directorul executiv al Agenției Europene a Medicamentelor, dr. Emer Cooke, a fost invitata noastră la Comisia pentru Sănătate din Parlamentul European. În calitate de responsabil al Parlamentului în relația cu Agenția am sprijinit mandatul extins al EMA cu un set cuprinzător de măsuri care să permită Agenției o reformă serioasă, dar care presupune și mai multă muncă.

În acest context, care presupune responsabilități legate de lupta împotriva COVID-19, plus nevoia ca din ianuarie 2022 să implementeze legislația privind studiile clinice și HTA, am întrebat-o pe dr. Emer Cooke cum va face față EMA noilor sarcini și dacă există suficient personal pentru acestea?

Presiunea pe care EMA o resimte

În ceea ce privește tratamentul împotriva COVID-19, EMA a autorizat recent mai multe terapii, care pot fi administrare în sistem ambulator, și lucrează în continuare pentru a da undă verde și altor antivirale orale. Acest lucru ne dă speranța că în curând vom putea preveni spitalizarea unor pacienți și vom reduce astfel presiunea de pe unitățile medicale care sunt la limită din cauza numărului mare de pacienți cu COVID-19. Ce putem face însă pentru a ne asigura că revizuirile și autorizațiile condiționare de introducere pe piață a acestor terapii țin seama de întregul ansamblu de dovezi disponibile?”, scrie Bușoi.

Având în vedere criza din sistemul sanitar, EMA a ajuns în punctul în care să resimtă presiuni fără precedent. Mai exact, Cristian Bușoi susține că este nevoie de personal mai mult, în contextul în care angajații au ajuns să lucreze non stop.

Totodată, el a mai adăugat că o mare dezamăgire o reprezintă faptul că cele 20 de posturi pe care le-am solicitat pentru Programul nostru în 2022 nu au fost acceptate.

„Dr. Emer Cooke mi-a răspuns că EMA este supusă într-adevăr unei presiuni foarte mari. “Ca să facem față avem nevoie de ajutor”, a spus dr. Cooke. “Am un personal deosebit de motivat, dar a trebuit să prioritizăm munca legată de COVID-19.

Oamenii lucrează non stop. De fiecare dată când credem că am ajuns la finalul unui val, vine deja și o nouă provocare. Avem nevoie de resurse umane suplimentare, trebuie să facem muncă nu doar pentru a depăși criza COVID-19, ci și pentru protejarea datelor personale, publicarea datelor clinice și să luăm deciziile corecte privind confidențialitatea datelor. Am fost dezamăgiți de faptul că cele 20 de posturi pe care le-am solicitat pentru Programul nostru în 2022 nu au fost acceptate.

„Avem nevoie de posturi în plus”

Avem nevoie de posturi în plus, de personal în plus pentru a ne desfășura munca. Avem nevoie în același timp și de flexibilitate pentru a le permite unora dintre colegi să se odihnească”, a subliniat directorul EMA în răspunsul pe care mi l-a oferit astăzi în cadrul ședinței Comisiei ENVI.”, a adăugat el.

Un alt aspect punctat este angajamentul EMA de transparență atât pentru vaccinurile anti-covid cât și pentru tratamentele care au apărut deja și cel mai probabil vor apărea în continuare.

„Cât despre exercițiul de transparență pe care ar trebui să îl facă EMA, dr. Cooke mi-a răspuns că Agenția și-a luat angajamente de transparență pentru toate vaccinurile și tratamentele COVID. “Am publicat datele testelor clinice foarte repede, imediat după autorizare și vom continua să o facem. Acesta este un domeniu unde nu avem suficiente resurse. Să facem așa ceva pentru fiecare produs nu avem suficient personal, însă pentru terapiile anti COVID-19 am publicat datele pe care s-au bazat autorizațiile”.

Tot în cadrul dezbaterilor de astăzi de la Comisia ENVI, directorul Agenției a subliniat că lucrează îndeaproape cu industria pentru vaccinuri eficiente și sigure care să răspundă inclusiv mutațiilor recente ale virusului SARS COV 2.

Într-o întâlnire oficială privată care a avut loc după dezbaterea din Comisie, am subliniat nevoia ca România prin experții Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale să aibă o implicare mai puternică în activitatea EMA și am asigurat-o pe dr. Emer Cooke de sprijinul meu în calitate de președinte al Comisiei ITRE și responsabil al Parlamentului European în relația cu EMA pentru ca Agenția să beneficieze de finanțarea de care are nevoie pentru a funcționa fără sincope în beneficiul tuturor cetățenilor europeni”, a mai scris Cristian Bușoi, responsabilul Parlamentului European în relația cu EMA