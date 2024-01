Cristi Borcea, cunoscut om de afaceri și fost președinte al clubului de fotbal Dinamo, a dezvăluit recent detalii inedite despre parcursul său, marcând trecerea de la momente dificile la statutul de milionar. Implicat în numeroase scandaluri pe plan personal și profesional, Borcea a trecut prin două falimente, însă a reușit să își revină financiar, iar secretul succesului său constă, conform afaceristului, în vânzarea de butelii.

Afirmațiile lui Cristi Borcea au fost făcute într-un podcast al lui Viorel Grigoroiu, în care omul de afaceri a vorbit deschis despre trecutul său tumultuos. În perioada comunistă, Borcea s-a implicat în domeniul buteliilor și, în ciuda provocărilor, a reușit să facă avere.

Într-un moment critic, Revoluția l-a prins cu o sumă importantă de bani în tapițeria mașinii, iar el a mărturisit că aceasta era modalitatea sa de a-și asigura traiul.

„M-a prins Revoluția cu 512.000 de lei în tapițeria mașinii. Nu aveai unde să-i ții! Atunci dacă te prindea primeai închisoare pe viață, că spuneau că ai subminat economia națională. Nu aveam probleme financiare în familie. Tata lucra la Antefrig și aveam de toate. Și mașină, și televizor color … Când a venit Țălnar la mine în casă, după anii 90, și am deschis biblioteca, a văzut că nu am cărți, ci bani. Țălnar a ieșit din casă! Mă întreba dacă nu am spart o bancă!”, a declarat Borcea în podcast-ul lui Viorel Grigoroiu.