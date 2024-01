Inna a strâns o avere impresionantă în doar 15 ani

Inna a strâns o avere impresionantă în numai 15 ani! Cât a reușit să câștige de când s-a lansat în industria muzicală? Potrivit Celebrity Net Worth, Inna are o avere netă evaluată la 20 de milioane de dolari americani. Posedă o vilă de lux evaluată la un milion de euro, câteva mașini în valoare de sute de mii de euro și o garderobă bogată pentru aparițiile artistice.

Pentru un concert în SUA, percepe aproximativ 40.000 de euro, iar pentru un concert în România, tarifele variază între 10.000 de euro și 15.000 de euro. A fost recunoscută drept cea mai bine plătită artistă din Europa de Est și din România în anul 2011.

View this post on Instagram A post shared by INNA (@inna)

View this post on Instagram A post shared by INNA (@inna)

View this post on Instagram A post shared by INNA (@inna)

Debutul său în lumea muzicală a avut loc cu lansarea albumului de studio „Hot” în anul 2009, obținând certificarea de platină. Single-ul său de debut, „Hot”, a cucerit audiența posturilor de radio din România, a fost hit și-n țări precum Polonia, Rusia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Ungaria, Franța și Spania.

Următorul său album, „I Am the Club Rocker”, lansat în anul 2011, a ajuns pe locul 8 în Mexic. În anul 2013, Inna a lansat albumul „Party Never Ends”, clasat pe locul 10 în Mexic. A continuat să ofere publicului albumele „Inna” în anul 2015 și „Nirvana” în anul 2017.

Inna este prima româncă care a câștigat premiul „Eurodanceweb” în anul 2010.

Care este numele real al Innei?

Inna s-a născut pe data de 16 octombrie 1986. Este originală din Mangalia, Constanța. Dragostea ei pentru muzică a fost inoculată de familia ei, persistând și în adolescență. Ca admiratoare a unor artiste internaționale de renume, precum Christina Aguilera și Beyonce, Inna a început să studieze canto la vârsta de opt ani.

După absolvirea liceului economic din Mangalia, unde a promovat examenul de bacalaureat cu media 8.85, a decis să-și continue studiile la Facultatea de Științe Politice a Universității Ovidius din Constanța. Deși a absolvit facultatea, nu a lucrat niciodată în domeniul științelor politice, ci și-a investit timpul în industria muzicală. A moștenit talentul muzical de la bunicul ei de la mama sa.

Numele ei real este „Elena Alexandra Apostoleanu”.