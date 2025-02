Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția de guvernare la alegerile prezidențiale, a răspuns recent acuzațiilor lansate de Sorin Constantinescu, cunoscut ca ‘Regele Cazinourilor’. Acesta din urmă a afirmat că politicianul ar fi jucat poker la mese private și ar avea datorii de la jocurile de noroc în diverse colțuri ale orașului. În replică, Crin Antonescu a dorit să clarifice public aceste afirmații.

„Nu l-am întâlnit niciodată pe acest individ, nu îl cunosc. Nu am intrat niciodată într-un cazino sau într-o casă privată de jocuri (nici nu știam că există), nu am avut niciodată o datorie la nimeni din cauza unui joc de noroc. Nu am nicio legătură cu fabulațiile acestui individ și, chiar dacă traversăm o perioadă electorală, consider că minciunile și mizeriile trebuie să aibă o limită. Este inadmisibil ca asemenea afirmații calomnioase să fie rostite într-un context în care toți ar trebui să ne concentrăm pe subiectele importante ale campaniei.” Antonescu a mai adăugat că acest tip de atacuri nu face decât să discrediteze procesul electoral și să distorsioneze realitatea.