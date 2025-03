Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la prezidențiale, a declarat că nu a avut niciodată vreo legătură cu serviciile secrete. El a observat însă cum unii din jurul său își schimbau atitudinea.

Antonescu a subliniat că, pentru a face față amenințărilor și războiului hibrid, instituțiile de securitate trebuie să se adapteze rapid și să își întărească capacitatea de apărare.

„Eu nu am simţit-o chiar pe pielea mea, am văzut prin jurul meu cum cad unii, cum îşi schimbă culoarea, cum îşi schimbă atitudinile. Eu cât am făcut politică şi până în ziua de azi nu am avut niciodată o tangenţă, un impediment, o sugestie măcar din partea cuiva dintr-un serviciu secret.

Cred că viitorul acestor instituţii, SRI-ul probabil cea mai importantă, ţine şi de un efort rapid de adaptare pentru că războiul hibrid, ce s-a întâmplat la alegerile anulate în România, toate ameninţările care au sporit şi nu par a se linişti în viitor trebuie să primească un răspuns pe măsură, deci un efort de adaptare, capacitatea de luptă a acestui serviciu pentru a apăra ceea ce este de apărat”, a afirmat Antonescu, într-un interviu acordat postului Antena 3.