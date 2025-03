Crin Antonescu a declarat că, în momentul în care a decis să iasă din viaţa politică, i s-a propus un nou mandat parlamentar, dar a refuzat. Spune că nu avea nicio obligaţie faţă de nimeni să continue în politică doar de dragul prezenţei publice. A precizat că a considerat că nu mai are nimic relevant de spus sau de făcut în acel context, motiv pentru care s-a retras.

A mai menționat că a refuzat oferte de a deveni din nou senator sau deputat, chiar dacă Partidul Național Liberal i-a oferit această oportunitate. Nu se consideră un „pensionar al politicii”, ci un om care a activat atâta vreme cât a simțit că poate aduce valoare.

Antonescu a fost uimit că i se reproșează această decizie, în condițiile în care mulți critică politicienii care stau prea mult în funcții publice. El spune că alegerea de a se retrage a fost un act de consecvență, nu de slăbiciune.

„Puteam, bineînţeles, mi s-a propus, PNL mi-a propus şi după ce nu mai eram preşedinte, şi mandat de senator, şi mandat de deputat şi alte lucruri. Am spus: nu, nu sunt un pensionar al politicii, adică am stat în politică atâta vreme cât am crezut că am ceva de făcut şi de spus, nu cred că mai am de făcut şi de spus, asta este în acest moment şi m-am retras, ceea ce sunt absolut surprins să văd că mi se reproşează.

Pentru că noi nu putem fi contradictorii: ori spunem că unii oameni stau prea mult în politică, ori ne supărăm pe unii… eu nu aveam nicio obligaţie faţă de nimeni să semnez condica pe actualitatea politică românească atâta vreme cât consideram că nu am ceva de spus şi de făcut”, a afirmat Crin Antonescu, la Antena 1.