Apar noi detalii în cazul crimei care a uluit o țară întreagă. Surse din anchetă au precizat că Luiza a fost ucisă chiar în ziua răpirii. Fata a dispărut pe 14 aprilie 2019.

Mai mult, alte surse precizează că Luiza ar fi fost ținută în captivitate timp de trei luni și violată zilnic. Criminalul ar fi ucis-o ulterior și i-ar fi aruncat corpul în Dunăre.

„Întâi am mers la Coşoveni. După două luni ne-am dus la DIICOT Craiova, eu am contactat o avocată şi m-am dus personal la Craiova şi apoi DIICOT-ul a preluat cazul. Dânşii au spus că m-am dus cam târziu, în iunie, deja trecuseră două luni şi jumătate de când dispăruse Luiza, de pe 14 aprilie. M-am dus cam târziu, nu ştiam despre ce e vorba, nu cunoşteam procedurile”, a declarat mama fetei.

Ce i-au spus polițiștii?

„Este majoră, are 18 ani, putea să fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Coşoveni. Repetau într-una, până când am dus cazul la DIICOT, că a plecat cu un Făt-Frumos. Nu numai o dată au spus că are are 18 ani, e majoră. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de când s-a întâmplat cu Alexandra”, a mai adăugat ea.

Întrebată dacă a vorbit în ultimele zile cu familia Alexandrei, mama Luizei a răspuns afirmativ.

„De patru luni de zile trăim de la o zi la alta. Am discutat alaltăieri (vineri – n.r.) puțin. Vă dați seama, oamenii sunt distruși. Sunt și ei ca și noi. Sperăm. În țara asta atât ne mai rămâne, speranța”, a mai spus Monica Georgeta Melencu.

