„Deşi acum România traversează o perioadă dificilă, în primele patru luni ale anului, dacă vă uitaţi pe cifre oficiale, absorbţia fondurilor europene s-a situat la cel mai înalt nivel comparativ cu anii anteriori. În primele patru luni ale anului 2020, plăţile efective pentru fermieri s-au ridicat la 211 milioane euro, faţă de 136 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2019. Pentru implementarea actualului program european, PNDR 2014 – 2020, am corectat strategiile păguboase ale guvernării PSD, care au generat risipirea alocărilor europene şi de la bugetul naţional, fără a constitui o valoare adăugată certă pentru România”, a spus ministrul.

Oros a acuzat PSD că a pus șef ”un milițian”

„Aţi pus un miliţian şef la AFIR, care a adus, la rândul lui, încă vreo 60 de miliţieni şi aţi reuşit într-un timp record de trei ani să denaturaţi întreg programul naţional de dezvoltare rurală, adică aţi dat bani mulţi la clientela de casă. Aţi alocat 1,6 miliarde euro pentru 1.500 de ferme fără să vă pese de 850.000 de ferme de familie din sistemul APIA şi de alte 3 milioane de ferme de familie din exteriorul sistemului”, a susţinut şeful MADR.

Nu a găsit nicio bază de date din care să reiasă dimensiunea și evoluția stocurilor de produse agricole

„Din cei 700 de angajaţi la sediul central, MADR nu avea nici unul angajat în Departamentul de analiză şi prognoze. De la începutul crizei, am luat măsura monitorizării preţurilor din piaţă, precum şi a stocurilor la tot ceea ce înseamnă produs agricol – alimente, input-uri etc. Din analiza acestor stocuri, am luat măsura interzicerii exporturilor pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece securitatea alimentară este esenţială pentru Guvernul PNL. Unii politruci au ieşit public să sancţioneze măsura temporară de suspendare a exportului, iar când aţi constatat că politic o astfel de măsură a fost acceptată de români aţi depus proiectul de lege de interzicere a exporturilor”, a mai spus Oros.