Într-o postare pe Facebook, Ministerului Muncii a transmis că începând cu 1 septembrie 2024, indemnizația de însoțitor pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate va crește cu 224 de lei, ajungând de la 1.626 de lei la 1.850 de lei. Această sumă va fi încasată împreună cu pensia de invaliditate.

Sursa citată a mai precizat că în prezent, indemnizația de însoțitor este calculată la 80% din punctul de pensie. Conform Legii nr. 360/2023, care reglementează sistemul public de pensii, această indemnizație va fi recalculată la 50% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, aducând astfel o îmbunătățire. Ca urmare, indemnizația de însoțitor va crește cu 224 de lei începând cu 1 septembrie 2024.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 598/2024, Executivul a stabilit că, începând cu 1 iulie 2024, salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.700 de lei.

Începând cu luna septembrie, peste 80% dintre pensionarii din România vor beneficia de pensii mai mari, conform unei declarații recente a șefului Casei de Pensii. Acesta a anunțat rezultatele recalculării pensiilor, iar noile sume majorate vor fi transferate în curând în conturile beneficiarilor.

Daniel Baciu a anunțat că, începând din ianuarie, pensiile vor crește din nou, conform unei formule precise de calcul. El a precizat că deciziile de recalculare sunt în proces de distribuire către pensionari, dar mulți dintre aceștia întâmpină dificultăți în înțelegerea indicatorilor din documente.

Această situație a dus la o aglomerație considerabilă la ghișeele Caselor teritoriale de pensii. Baciu a solicitat suplimentarea personalului și gestionarea situației cu calm pentru a face față.

El a subliniat importanța furnizării tuturor informațiilor necesare pensionarilor, având în vedere că noua lege introduce schimbări semnificative. Recalcularea pensiilor s-a efectuat conform formulei stabilite de Legea 360/2023, care consolidează principiul contributivității.

„Suntem în plin proces de distribuire a deciziilor de recalculare catre pensionari. Unii chiar nu inteleg acesti indicatori care sunt in decizii. Avem o mare afluenta de public la ghiseele Caselor teritoriale de pensii. Le-am cerut colegilor sa mareasca numărul de salariaţi, să gestioneze cu calm şi cu stapanire de sine situatia.

Noi trebuie sa dam toate informaţiile pe care le cer pensionarii pentru că e o lege noua. Sunt noutati majore si trebuie explicate celor care ne cer aceste informaţii suplimentare. Recalcularea s-a facut dupa formula de calcul care e parte integrantă din noua lege a pensiilor, 360/2023, care respectă si intareşte principiul contributivităţii.

S-au introdus in plus punctele de stabilitate pentru toti pensionarii cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani pe cele 3 paliere: 0,5, 0,75 si 1 punct în plus pentru toti pensionarii care realizeaza stagii de cotizare mai mari de 35 de ani”, a declarat Daniel Baciu.