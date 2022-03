Care este scopul principal al lui Putin? Alexander Dugin: Este un război împotriva Occidentului pentru ordinea mondială

Alexander Dugin a explicat că războiul actual nu urmărește distrugerea Ucrainei, ci restabilirea unei noi ordini mondiale, ținta principală fiind Occidentul, ci nu Kievul.

„Noi numim aceasta o operațiune militară, nu o numim război, pentru că nu e un război împotriva Ucrainei, este un război împotriva Occidentului, considerăm că acesta este un război pentru ordinea mondială cu mai mulți poli de putere.

Este o fază foarte importantă pentru echilibrul puterilor mondiale, este pasajul de trecere de la o putere unică, care stă să se încheie, la un pol pluralist, unde trebuie să fie mai mult de un pol de putere care să decidă destinul spațiului. Aceasta este situația”, a declarat Alexander Dugin la un post de televiziune din Italia.

„Fără Ucraina, Rusia niciodată nu va putea deveni un pol de putere independent”

Întrebat de jurnaliștii italieni ce înseamnă „operațiune militară”, termenul special pe care autoritățile ruse îl folosesc când vorbesc despre conflictul militar din Ucraina, acesta a răspuns:

„Siținski a declarat că, fără Ucraina, Rusia niciodată nu va putea deveni un pol de putere independent, iar cu Ucraina alături, Rusia poate deveni un pol de putere independent. De aceea, toată această strategie.

Occidentul se face vinovat, prin intervenția liderilor politici occidentali împotriva Rusiei. Aceasta nu era o decizie democratică, prin decizia impusă unui stat, iar după aceasta regimul desfășurat de acest stat a devenit nazist și ultra-naționalist.”

„Totul este în mâinile americanilor”

Întrebat de reporterii italieni ce stat sau ce persoană o să fie responsabilă pentru un posibil viitor război nuclear în Europa, filozoful rus a explicat:

„Statul unde se va decide începerea războiului nuclear va fi responsabil pentru asta. Și asta va însemna sfârșitul întregii umanități. Totul este în mâinile americanilor. Astăzi e important că, dacă războiul nuclear ar putea să înceapă, este responsabilitatea deciziei Statelor Unite, și nu cred că americanii vor lua această decizie.”

Alexander Dugin, filozoful rus supranumit „creierul lui Putin”

„După intervenții nereușite în politica partidelor post-sovietice, domnul Dugin s-a concentrat pe dezvoltarea influenței sale acolo unde a contat – cu armata și factorii de decizie politică. Odată cu publicarea în 1997 a manualului său de 600 de pagini, intitulat „Fundațiile geopoliticii: viitorul geopolitic al Rusiei”, Eurasianismul s-a mutat în centrul imaginației politice a strategilor.

În adaptarea domnului Dugin a Eurasianismului la condițiile actuale, Rusia avea nou adversar – nu mai era doar Europa, ci întreaga lume „atlantică” condusă de Statele Unite.

Și Eurasianismul său nu era anti-imperial, ci opusul: Rusia a fost întotdeauna un imperiu, oamenii ruși sunt „oameni imperiali”, iar după vânzările paralizante din anii 1990 în fața „inamicului etern”, Rusia ar putea reînvia în următoarea fază a luptei globale și deveni un „imperiu mondial”.

Pe frontul civilizațional, domnul Dugin a evidențiat legătura de lungă durată dintre Ortodoxia Răsăriteană și Imperiul Rus. Lupta ortodoxiei împotriva creștinismului occidental și a decadenței occidentale ar putea fi valorificată pentru războiul geopolitic care urmează”, a spus Jane Burbank, profesor de istorie și studii ruse și slave la Universitatea din New York, pentru The New York Times.