„După ce a eşuat să cucerească Kievul şi să răstoarne (de la putere) Guvernul ucrainean, Putin îşi schimbă orientarea operaţională” şi se concentrează asupra sudului şi estului ţării noastre.

„Există motive să credem că (Putin) ar putea impune o linie de separare între regiunile ocupate şi neocupate în ţara noatră, o tentativă de a crea Corei de Sud şi Corei de Nord în Ucraina”, a scris generalul Kirilo Budanov pe Facebook, relatează The Associated Press.

„Putin nu poate înghiţi întreaga ţară şi probabil că va încerca să o împartă după ”scenariul coreean”, a explicat Kirilo Budanov, referindu-se la împărțirea peninsulei coreene în Coreea de Sud și Coreea de Nord, după al Doilea Război Mondial.

„Ocupanţii vor încerca să pună toate teritoriile ocupate într-o structură cvasistatală şi să o opună Ucrainei independente”, a adăugat oficialul ucrainean.

Kirilo Budanov susține că armata rusă intenționează să creeze structuri guvernamentale paralele în oraşele ocrainene ocupate de militarii ruși, interzicând locuitorilor să folosească limba ucraineană.

Acesta a spus că „sezonul unui safari de gherilă totală ucraineană va începe în curând… După aceea nu va mai fi decât un singur scenariu relevant pentru ruși: cum să supraviețuiască.”

În prezent, războiul dintre Ucraina și Rusia continuă, iar soldații ucraineni înregistrează victorie după victorie! „Fără orci la vedere! Asta numesc eu o adevărată duminică!”, a transmis, duminică, 27 martie, un oficial ucrainean.

Oleksiy Arestovych, consilier prezidențial ucrainean, a informat duminică seară că armata rusă și-a schimbat brusc strategia militară.

„Armata rusă încearcă în prezent să încercuiască forțele ucrainene din estul Ucrainei și nu se mai concentrează pe celelalte regiuni”, a spus acesta, potrivit Sky News.

În prezent, armata ucraineană organizează mici acțiuni de contraofensivă și luptă pentru eliberarea localităților ocupate de soldații ruși.

Regiunea Mykolaiv a fost eliberată de forțele ruse de ocupație, au transmis autoritățile ucrainene. Potrivit informațiilor transmise, armata rusă a încercat să cucerească și micul oraș Mykolaiv pentru a avansa spre Odesa.

Din fericire, soldații ucraineni au opus rezistență de fier, protejând orașul respectiv și regiunea de la Marea Neagră de armata inamică. Inițial soldații ruși au încercat să evite orașul ucrainean Mykolaiv pentru a trece pe uscat spre Odesa, dar planul lor a eșuat, fiind învinși rapid de militarii ucraineni.

„Fără orci (ruși – n.r.) la vedere! Asta numesc eu o adevărată duminică!”, a exclamat Vitaly Kim, guvernatorul regiunii sudice Mykolaiv.

Mykolaiv se învecinează în est cu Kherson, unde au loc lupte grele între ucraineni și ruși.

#Mykolaiv governor: no orcs (Russians) in sight! That’s what I call a real Sunday!#StandWithUkraine #RussiaGoHome #россияоставайсядома #нетвойне pic.twitter.com/HNfu5zTil9

