Într-un interviu acordat pentru actualitate.net, Cove a vorbit despre plecarea de la Pro Tv, în contextul în care s-a zvonit că acesta ar fi fost dat afară. Gabriel Coveșanu susține că lumea vorbește multe, iar plecarea sa a fost una amiabilă.

El a subliniat faptul că a durat doar o secundă să ia această hotărâre, menționând că deja cunoștea echipa Prima Tv, fiindu-i dor să colaboreze cu oameni tineri și entuziaști. Totodată, Cove a subliniat faptul că nu a făcut o alegere greșită.

”Lumea vorbește multe. Adevărul este următorul a fost o despărțire amiabilă, pentru că fiecare dintre părți voia să plece pe alt drum. Ne-am despărțit prieteni și cu zâmbetul pe buze. A fost de ajuns o secundă să iau aceasta hotărâre pentru că eu cunoșteam echipa de la Prima TV și îmi era tare dor să lucrez cu acești oameni tineri și entuziaști.

Și nu am ales deloc greșit! Așa cum am spus, îmi doream altceva pentru mine și cred că emisiunea Flash Monden precum și alte proiecte pe care le avem în plan reprezintă acest nou drum pe care îmi doresc să merg. Este diferita emisiunea, mai ales că vorbim de un program de prime time. E o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă”, a declarat Gabriel Coveșanu pentru actualitate.net.

Ce emisiune prezintă Cove și cine este colega sa de platou

Amintim faptul că în această toamnă Cove a decis să plece de la emisiunea „Vorbește lumea”. Prezentatorul TV a renunțat la colaborarea cu Pro Tv și a ales Prima Tv în schimb. Este vorba despre emisiunea Flash Monden, care este difuzată de Prima TV de luni până vineri, de la 19.30 și duminica, de la aceeași oră.

Cove are și colegă, la fel ca și la Pro Tv, însă de această dată este vorba despre Diana Bart, alături de care va încerca să ”descrețească funțile telespectatorilor” în fiecare seară.

”Din 13 septembrie am debutat cu emisiunea, la Prima TV. Unde suntem de văzut de luni până vineri de la 19.30 și duminica la aceeași ora. Fară doar și poate vă fi un format mult mai dinamic acum și, alaturi de frumoasa mea colega Diana Bart, vom încercă să le descrețim frunțile telespectatorilor seară de seară”, a mai spus Cove în interviu..