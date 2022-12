Conducerea publicației a decis ca angajații să lucreze de acasă pentru restul săptămânii, în așteptarea soluționării problemei.

Publicația „The Guardian”, ținta unui atac cibernetic ce tip ransomware

”Un incident grav ne-a afectat reţeaua şi sistemele informatice în ultimele 24 de ore”, au transmis Anna Bateson, directorul general al grupului media și redactorul-șef Katherine Viner, într-un mesaj adresat personalului postat de pagina de internet a publicației.

”Credem că este vorba despre un atac de tip ransomware, dar continuăm să luăm în considerare toate posibilităţile”, au mai spus cele două.

Publicarea articolelor pe site-ul cotidianului britanic de stânga a fost reluată miercuri după-amiază, managementul declarând-se ”încrezător” că va putea publica ediția de joi a ziarului.

Ce este însă un atac cibernetic te tip ransomware? Ei bine, timpul unui astfel de atac, hackerii accesează rețeaua informatică a unei entități, iar apoi criptează datele. După aceea, în schimbul decriptării datelor, făptașii solicită conducerii companiei, organizației sau administrației plata unei răscumpărări, care, de cele mai multe ori, constă în criptomonede.

Parlamentul European a fost, de asemenea, ținta unui atac cibernetic

Se pare că atacurile cibernetice se întețesc în ultima vreme. Parlamentul European a fost, de asemenea, ținta unui atac cibernetic „sofisticat”. S-a întâmplat la sfârșitul lunii noiembrie, când site-ul PE a căzut, la numai câteva ore după ce eurodeputații au votat pentru declararea Rusiei un stat sponsor al terorismului, potrivit Reuters.

„Disponibilitatea website-ului Parlamentului European este în prezent afectată din afară datorită nivelurilor ridicate de trafic de pe rețelele externe. Acest trafic este legat de un eveniment de tip atac DDOS (Distributed Denial of Service)”, a scris Jaume Dutch, purtător de cuvânt al Parlamentului European pe Twitter.

„Parlamentul European este sub un atac cibernetic sofisticat. Un grup pro-Kremlin a revendicat responsabilitatea. Experții noștri în IT contracarează împotriva sa și ne protejează sistemele. Asta, după ce am proclamat Rusia drept un stat care sponsorizează terorismul”, a scris pe Twitter Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, afirmând că atacul a fost revendicat de un grup de hackeri ruși.

Legislativul de la Bruxelles adoptase, cu puțin timp înainte, o rezoluție prin care Rusia era declarată stat sponsor al terorismului și care utilizează mijloace de terorism.