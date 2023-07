Radu Pietreanu a ajuns cunoscut publicului datorită rolului pe care l-a avut în show-ul „Vacanța Mare”. Actorul s-a bucurat de un mare succes, însă a avut mai probleme în ceea ce privește viața personală.

În urmă cu mai mulți ani, actorul a fost depistat cu cancer, iar la vremea respectivă medicii nu îi dădeau prea multe șanse.

Soția lui a stat tot timpul lângă el și s-a rugat pentru ca acesta să treacă peste această boală cumplită. În aceeași perioadă, Radu Pietreanu s-a văzut nevoit să cheltuiască toți banii strânși de pe urma show-ului pentru a plăti tratamentele, care nu sunt deloc ieftine.

Radu Pietreanu, la un pas de moarte

Deși a trecut peste cumplita boală, Radu Pietreanu povestește acum că a fost foarte aproape de moarte. El spune că a simțit la un moment dat că și-a dat ultima suflare, părăsind lumea pentru un minut.

„Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: „Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia’. Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce. Nimeni nu se aștepta să îmi revin.

Am primit verdict: „Doamnă, pregătiți-vă!. Rochia asta neagră de atunci o are. (râde) Cred că e singurul care putea să fie lângă mine și m-a ajutat să revin. Refuzam orice colaborare. (…) Am trecut prin momentul în care te desparți, pur și simplu, de viață. Prin glumele mele strecor niște sfaturi”, a precizat acesta.

Actorul s-a mutat în Azuga

Radu Pietreanu are acum un alt stil de viață și asta doar din cauza cancerului. Actorul a fost nevoit să se mute în Azuga, iar casa din București a vândut-o. Banii de pe urma tranzacției i-a folosit pentru tratament.

„S-a întâmplat să cheltui banii pe care-i strânsesem din televiziune, să rămân fără bani. Acum am văzut că nu mai sunt așa ahtiat după bani, dacă mă sună cineva și mă întreabă „Vii să faci un spectacol?’ Vin, dacă nu, nu caut eu.

Cu boala trebuie să cheltui cam toți banii, mi-am vândut și casa din București, tot. M-am mutat la Azuga, mi-au trebuit banii pentru tratament. Dacă aș fi investit, eram un mort bogat acum”, a spus el într-un podcast al lui Micutzu.