Caroline Receveur, o prezentatoare TV, actriță și bloggeriță din Franța, a anunțat că suferă de cancer la sân. În prezent, aceasta face ședințe de chimioterapie.

Prezentatoarea TV Caroline Receveur a anunțat că suferă de cancer la sân

Aceasta nu dorea să vorbească despre problema sa de sănătate, însă și-a făcut cunoscută suferința din cauza stărilor cu care se confruntă. Prezentatoarea TV a mărturisit că după a doua ședință de chimioterapie, se simte extenuată, deshidratată și fără chef de mâncare sau viață.

Caroline Receveur a descoperit că are cancer la sân în stadiul întâi, deci are mari șanse de vindecare. Și ea speră acest lucru, în ciuda faptului că nu se simte deloc bine. Aceasta a postat mai multe poze cu ea în sala de așteptare, pentru chimioterapie, în care se vede că și-a tuns părul, că plânge sau încearcă să se bucure de timpul petrecut alături de familie. A adăugat, de asemenea, o imagine cu ea din timpul tratamentului.

”La o săptămână de la a doua ședință de chimioterapie, corpul (și mintea) mea se deshidratează. Am pierdut gustul mâncării și un pic de viață. Sunt în sala de așteptare și cedez…Eu care credeam că pot păstra “acest secret”, nu mai pot. Această singurătate pe care mi-o doresc ca să o am ca să pot confrunta acest calvar, care mă ia din urmă își adaugă greutate vieții mele zi de zi. Am un cancer la sân agresiv, dar a fost depistat în stadiu incipient”, a postat prezentatoarea TV pe Instagram.

Gina Pistol s-a numărat printre cei care au încurajat-o

În urma anunțului său, Caroline a primit multe mesaje de încurajare, inclusiv de la Gina Pistol. ”Îți doresc putere!”, i-a scris ea.

”Multă putere și curaj, iubirea noastră”/ ”Această poveste ne-a șocat pe mulți. Multă putere să treci cu bine peste”, sunt câteva dintre mesajele de susținere primite.

Caroline Receveur are 35 de ani și s-a născut în Epinal, Franța. În țara sa natală, s-a remarcat atât datorită faptului că este bună în ceea ce face, cât și frumuseții ei. A debutat în televiziune participând la mai multe reality show-uri și este considerată una dintre cele mai frumoase femei din Franța.