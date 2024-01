Cornel Iureș, fostul șef al Direcției Generale Anticorupție Timiș, recent pensionat, a intrat în AUR. Astfel, a devenit purtătorul de cuvânt al AUR Timiș.

Acesta a spus că a intrat în AUR deoarece s-a regăsit în ideile promovate de acest partid.

„În calitatea mea de tânăr student în Academia de Poliție am jurat, printre altele, să îmi apăr țara cu prețul vieții. Mi-am slujit țara așa cum am știut și cum am putut, fără cei patru ani de Academie, vreo 26 de ani și un pic. Oamenii ăștia, actualii mei colegi, au un program pe care îl urmează, un slogan în care eu mă regăsesc. Dau exemplu cele patru substantive: libertate, credință, familie, națiune. În toate aceste elemente eu mă regăsesc”, a declarat Cornel Iureș pentru Adevărul.