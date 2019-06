Cum ai decis să-ți faci un blog în care să scrii despre călătoriile tale?

Blogul este locul meu de joacă. Am zis să pun toate experiențele mele, mai plăcute sau mai puțin plăcute, din jurul lumii, într-un singur loc – www.corinacaragea.ro. Încerc să scriu constant, întotdeauna să fiu fair-play, să le spun și altora ce eu aș fi vrut să știu înainte să ajung într-un anume loc, să îi port pe cititorii mei prin toată lumea, stând din fața tastaturii, să vizualizeze cu ochii minții acele locuri. Cred că am reușit, pentru că feedback-ul este chiar așa și acum blogul s-a transformat și în rubrică pe TV, vinerea la emisiunea Vorbește Lumea.

Care este destinatia ta preferată din România, dar și din străinătate?

Zona Sibiului îmi place foarte mult, dar și Maramureșul. În străinătate, dacă vorbim de Europa, cred că Barcelona este orașul complet din toate punctele de vedere și dacă aș merge cu preferințele la 11.000 de km distanță, aș alege Bali.

Cinci locuri în care te-ai intoarce mâine și de ce?

Barcelona, Madrid, Roma, Singapore și New York. Spania și Italia sunt aproape de sufletul meu prin atmosfera relaxată, gastronomie, muzică și cultură. Roma este un muzeu în aer liber. Singapore pentru curățenia exemplară, pentru faptul că este un nucleu de naționalități venite din toată Asia, are 99% grad de alfabetizare și pentru zgârie nori ce amintesc de New York, orașul care are un vibe special, îți amintește de o scenă dintr-un film celebru la orice colț de stradă și te amețește cu ritmul rapid în care se desfășoară totul. Acolo nu rezistă decât cei mai buni.

Ce procent din buget aloci vacanțelor?

100%. Este cea mai mare investiție a mea – în experiențe. Altfel nu sunt înnebunită după shopping, proprietăți sau alte lucruri de ordin material. Am fix atât cât îmi trebuie.

Am văzut că ai vizitat Japonia. La cât ar ajunge o astfel de vacanță?

Depinde cum te organizezi și ce îți dorești de la această vacanță. Eu nu aleg nici cele mai luxoase cazări, dar nici cele mai ieftine. Refuz all inclusive, folosesc mijloace de transport în comun, nu mănânc pe stradă (vezi Bangkok), nu am o problemă să călătoresc cu companii low-cost (uneori au ore mult mai bune de zbor și prețuri, desigur convenabile). Asta nu înseamnă că nu am călătorit niciodată la clasa business, nu am stat la 5 stele sau nu am mâncat într-un restaurant foarte scump. Dar am grijă să păstrez un echilibru financiar, să dau banii doar pe ceea ce merită cu adevărat, pentru că îi muncesc, nu îmi vin ușor.

Un loc în care îți dorești foarte mult să mergi?

O, multe locuri am pe wishlist – toată America de Sud, Australia, Africa de Sud, Bora Bora.

O destinație care te-a impresionat în România, în străinătate?

Dubai. În România, Maramureș. Dar repet, trebuie să știi să te organizezi. Altfel, poți pica foarte ușor în capcanele specifice turiștilor.

De ce trebuie să ținem cont când ne planificăm o escapadă? Cum am putea economisi bani?

Să fim flexibili ca și perioadă, să ne abonăm la site-uri motoare de căutare ce ne pot notifica atunci când au oferte, să rezervăm din timp, să evităm sezonul de vârf, să rezervam totul, de la cazari la mașini și bilete la muzee sau alte obiective turistice în avans pe Internet, ba chiar să luam combo – ieșim mai ieftin. Pe blog am un post fix despre acest subiect, căci mulți oameni cred că am câștigat la Loto și nu muncesc niciodată din moment ce mereu sunt într-un colț diferit de lume. Adevărul este că muncesc 8 ore pe zi ca mulți alții, am grijă pe ce dau banii, dacă am 2 zile libere fug undeva, fac multe poze și filmări pe care le postez pe conturile de social media chiar și atunci când sunt acasă. Cine îți interzice să visezi? 🙂

Cum te-au schimbat aceste călătorii și ce îi sfătuiești pe cei care nu evadează niciodată?

Din multe puncte de vedere, călătoriile sunt cea mai bună formă de învățare. Paginile unui pașaport sunt ca cele ale unui manual. Nu mai judec oamenii, suntem atât de diferiți și tocmai asta este frumos, am descoperit culturi pe care altfel nu le-aș fi înțeles dintr-o carte, m-am îmbogățit sufletește, am câștigat prieteni de diverse naționalități, am învățat să mă descurc în situații limită pe care le întâlnești vrei-nu vrei călătorind. Dintre toate, Japonia a fost cel mai mare șoc. A fost o lecție de cultură și respect.

Care este următorul punct pe hartă?

Următoarea țintă pe harta lumii este una foarte îndepărtată.

Top lucruri ciudate/nemaiîntâlnite pe care le-ai văzut/trăit în vacanță.

Toaletele japonezilor, panica gumei de mestecat în Singapore, traficul din Bangkok, mâncarea falsă din Japonia, trenurile science fiction tot de acolo și prăpastia șocantă între bogați și săraci în mai multe țări din Asia.

