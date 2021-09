Continuă erupția vulcanului Cumbre Vieja din Canare, care ar putea dura câteva săptămâni, după estimările specialiștilor.

Autoritățile au luat toate măsurile pentru a fi evitate eventualele tragedii, dată fiind apropierea locuințelor umane de locul erupției.

Vulcanul Cumbre Vieja, din insula spaniolă La Palma, din arhipelagul Canarelor, nu dă semne de linişte.

Lava expulzată a înghiţit aşezările de la poalele muntelui, şi se îndreaptă spre mare.

Cel puţin 100 de case au fost distruse şi peste 5.000 de oameni au fost evacuaţi, printre ei şi 500 de turişti. Deocamdată nu au fost raportate victime.

Vulcanul erupe neîncetat de două zile, după o jumătate de secol de inactivitate. Autorităţile spaniole au stabilit un perimetru de siguranţă de 2 kilometri în jurul muntelui.

Lava curge din 8 puncte diferite şi, potrivit specialiştilor iberici, erupţia ar putea dura câteva săptămâni, potrivit stirileprotv.ro.

Vulcanul se află în sudul insulei La Palma, unde locuiesc în jur de 80.000 de oameni. Până acum, activitatea aeroportului nu a fost perturbată.

Chiar înainte de erupţie, autorităţile au procedat la evacuarea a circa 40 de persoane cu probleme de mobilitate şi a animalelor de la ferme din satele din jurul vulcanului.

Soldaţi au fost detaşaţi pentru a ajuta la evacuări din zonele locuite cele mai apropiate de vulcan, a declarat Ministerul Apărării spaniol.

Se aşteaptă ca alţi rezidenţi să fie evacuaţi din oraşele din jur.

O intensă activitate seismică a prevestit, în ultima săptămână, erupția, cutremurele urcând la suprafață, o dată cu trecerea timpului, pe măsură de magma se apropia de erupție.

La Palma, cu o populație de 85.000 de locuitori, este una dintre cele opt insule din arhipelagul Insulelor Canare din Spania, în largul coastei de vest a Africii. În cel mai apropiat punct, se află la 100 de kilometri de Maroc.

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a fost înregistrat înainte de erupția vulcanică, pe versantul vestic, pe măsură ce creasta coboară spre coastă.

Flăcările roșii se vedeau la baza jeturilor negre care aruncau cu pietre în aer.

Potrivit specialiștilor, ultima erupție consemnată în La Palma a avut loc în 1971, acum 50 de ani.



Sursa foto: cbc.ca

🔥mantle of lava running from the volcano of La Palma in our Canary archipelago 🔥 pic.twitter.com/BkAFuQSkwU

— @ezequieleg968 (@ezequieleg968) September 19, 2021