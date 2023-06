Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit asistență juridică și reprezentare unei persoane fizice în vederea contestării facturilor excesive emise de furnizorului de energie electrică în România și recuperarea prejudiciului cauzat prin aplicarea în mod incorect a metodei de calcul de către DEER (Distribuție Energie Electrică România) cu privire la contravaloarea energiei electrice în România consumate.

Furnizorul de energie electrică în România a aplicat o metodă de calcul eronată

Cu ocazia analizării facturilor pentru energie electrică în România și a Contractului de furnizare energie electrică în România, avocații specializați în dreptul energiei și litigii în România au constatat faptul că furnizorul de energie electrică în România a aplicat o metodă de calcul eronată cu privire la consumul de energie electrică în România, ca urmare a unor defecțiuni, generând costuri disproporționate comparativ cu media de consum aplicabilă în astfel de cazuri.

În astfel de cazuri, ca urmare a funcționalității defectuoase a contorului și formulării unei sesizări către DEER (Distribuție Energie Electrică România), furnizorul de energie electrică în România poate încheia un proces-verbal de constatare, nedetaliat și incert, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul energiei și litigii în România care va poate oferi asistență juridică în vederea analizării tuturor documentelor emise de către furnizorul de energie electrică din România, respectiv a contractelor de furnizare energie electrică în România și a facturilor pentru energie electrică în România aferente punctului de consum, anterioare și ulterioare incidentului și formulării unei contestații împotriva procesului-verbal.

Prejudiciul a fost recuperat cu succes

Ca urmare a asistenței și reprezentării juridice din partea Societății Românesti de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, prejudiciul cauzat de aplicarea eronată a metodei de calcul de către Distribuție Energie Electrică România (DEER) în ceea ce privește cuantumul sumei pentru energia electrică consumată în România a fost recuperat cu succes.

